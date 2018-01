Prídu v čiernom ako na kar a majú sa smiať. Hollywood stojí pred nemožnou úlohou

Zlaté glóbusy bývajú vtipná udalosť, tento rok na to nie je nálada.

6. jan 2018 o 10:17 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Najlepšia zábava vždy bola, keď Zlaté glóbusy moderoval Ricky Gervais. Zviera, povedali by ste, taký ustrelený a slobodný je jeho zmysel pre humor. Čudoval sa napríklad, že žiadnu cena nezostala pre film Sex v meste 2, na sto percent vraj počítal s tým, že jednu dostane aspoň plagát, na ktorom všetky štyri herečky vyzerali o dvadsať rokov mladšie.

Matta Damona uviedol ako jediného človeka, ktorému je Ben Affleck verný a na Mela Gibsona zas vytiahol jeho slabosť pre alkohol, vulgárne a násilné prejavy na verejnosti. "Ale radšej by som bol na hotelovej izbe s ním ako s Billom Cosbym," povedal pred dvomi rokmi.

Nevinné časy. To sa vtedy zdalo, že Cosby je jediný, koho ženy obviňujú zo sexuálneho zneužívania. Dnes je to naopak, do škandálu je namočený celý Hollywood, ani Matt Damon ani Ben Affleck z neho nevyšli čistí. Nikomu sa nechce smiať.

A teraz si predstavte, že úlohu moderovať Zlaté glóbusy dostane zase Ricky Gervais. A že sa tam niekto po jeho vtipoch pobije.