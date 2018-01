Zlatý glóbus si odniesla Nicole Kidmanová, ocenili aj Tri bilbordy kúsok za Ebbingom

8. jan 2018 o 6:24 TASR

BEVERLY HILLS. Austrálsko-americká herečka Nicole Kidmanová zvíťazila v kategórii najlepšia herečka v minisérii alebo TV filme v rámci nedeľňajšieho 75. ročníka Zlatých glóbusov.

Cenu si odniesla za svoju úlohu v televíznom seriáli HBO Veľké malé klamstvá, informovala agentúra AP.

Elisabeth Mossová v Služobníčkinom príbehu

Ďalší Zlatý glóbus, ktoré sa udeľovali v kalifornskom Beverly Hills, získal Sam Rockwell. Vyhlásili ho za najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe vo filme Tri bilbordy kúsok za Ebbingom.

Rachel Brosnahanová bola vyhlásená za najlepšiu herečku v komediálnom seriáli; za svoju úlohu v snímke The Marvelous Mrs. Maisel.

Najlepšou herečkou v dramatickom seriáli sa stala Elisabeth Mossová, a to za stvárnenie hlavnej úlohy v dystopickom Služobníčkinom príbehu. Ten zároveň získal cenu za najlepší dramatický seriál.

Najlepším hercom v dramatickom seriáli sa stal Sterling K. Brown za svoju úlohu v snímke This is Us.

Lady Bird ako najlepší film

Za najlepšieho herca v komédii/muzikáli vyhlásili Jamesa Franca. Zažiaril v snímke The Disaster Artist, ktorú si aj sám režíroval.

Najlepším hercom vo filmovej dráme bol Gary Oldman, ktorý stvárnil Winstona Churchilla v snímke Najtemnejšia hodina.

Snímka Lady Bird, režijný debut Grety Gerwigovej, získala cenu v kategórii najlepší film (komédia/muzikál).

Saoirse Ronanová si za svoju úlohu v Lady Bird vyslúžila Zlatý glóbus v kategórii najlepšia herečka v komédii/muzikáli.

Allison Janneyová bola vyhlásená za najlepšiu filmovú herečku vo vedľajšej úlohe, ktorú stvárnila v snímke I, Tonya.

Cenu v kategórii najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe v seriáli, minisérii alebo TV filme udelili Laure Dernovej za jej úlohu v seriáli Veľké malé klamstvá.

Švéd Alexander Skarsgard taktiež zabodoval vo Veľkých malých klamstvách a zvíťazil v kategórii najlepší herec vo vedľajšej úlohe v seriáli, minisérii alebo TV filme.

Za najlepšieho herca v minisérii alebo TV filme vyhlásili Ewana McGregora, a to za jeho úlohu v seriáli Fargo.

Aziz Ansari získal cenu v kategórii najlepší herec v komediálnom seriáli - Master of None.

Ocenili aj Coco či The Marvelous Mrs. Maisel

Snímka The Marvelous Mrs. Maisel bola vyhlásená za najlepší komediálny seriál.

Za najlepší dramatický seriál vyhlásili Služobníčkin príbeh.

Zlatý glóbus za najlepší animovaný film si odniesla snímka Coco.

V kategórii najlepšia réžia zabodoval Guillermo del Toro za snímku Podoba vody - triler z obdobia studenej vojny.

Alexandre Desplat si odniesol cenu za najlepšiu pôvodnú hudbu, ktorú skomponoval pre tento triler.

Cenu za najlepšiu filmovú pieseň - This is Me, ktorá zaznela v snímke The Greatest Showman, získali Benj Pasek a Justin Paul.

Za najlepší scenár bol ocenený Martin McDonagh; napísal ho k filmu Tri bilbordy kúsok za Ebbingom.