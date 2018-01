Bez nej by si Sinatra My Way nezaspieval. Zomrela speváčka France Gallová

Jej piesne poznajú aj dnešné generácie.

8. jan 2018 o 13:11 Karolína Klinková

Nielen výnimočná speváčka, ale aj výnimočná múza. Keby nebolo jej, nikdy by nevznikla jedna z najslávnejších piesní na svete.

Hit My Way, ktorý preslávil Frank Sintara, pôvodne vôbec nenapísali preňho. V skutočnosti sa pieseň volala Comme d’habitude, v roku 1968 ju zložil francúzsky pesničkár Claude Francois a spievalo sa v nej o jeho rozchode so speváčkou France Gallovou (9.10.1947 - 7.1.2018). Pieseň bola o láske, samote aj prázdnej posteli.

Interpretka, ktorá sa preslávila v sedemdesiatych rokoch výhrou v Eurovízii a jej piesne poznajú aj dnešné generácie, zomrela vo veku 70 rokov v parížskej nemocnici. Príčinou smrti bola infekcia súvisiaca s rakovinou prsníka, s ktorou bojovala niekoľko rokov.

Od šestnástich

Parížanka sa narodila do rodiny muzikantov - jej otec skladal piesne pre Edith Piaf či Charlesa Aznavoura, mama sama pôsobila ako speváčka. Rodičia ju tak k umeniu, a špeciálne hudbe, viedli odmalička. V speváckej kariére ju podporovali od úplného začiatku. Svoj prvý singel vydala už ako šestnásťočná, v roku 1963.

O rok neskôr už spolupracovala so slávnym francúzskym pesničkárom Sergom Gainsbourgom. Hit N’écoute pas des idoles, ktorý pre ňu napísal, tri týždne kraľoval francúzskym rebríčkom najobľúbenejších skladieb.

Dva roky po oficiálnom štarte jej kariéry - v roku 1965 - vyhrala súťaž Eurovízia. Súťažila s ďalšou Gainsbourgovou piesňou - z hitu Poupée de cire, poupée de son sa stal okamžite ďalší hit. Práve toto víťazstvo jej pomohlo katapultovať sa ku sláve a spraviť z nej hviezdu francúzskej popovej scény.

“Gallovej víťazstvo - rovanko ako početné preklady jej piesne - speváčke priniesli medzinárodnú slávu v Európe, ale aj mimo nej,” píše sa na oficiálnej stránke súťaže. “Poupée de cire sa považuje za prvú populárnu pieseň, ktorá získala túto cenu a mala výrazný vplyv na hudobný štýl piesní, ktoré sa v nasledujúcich rokoch zaraďovali do súťaže.”

Ako siroty

Spolupráca s Gainsbourgom pokračovala aj po výhre v Eurovízii. Speváčka ju rozviazala až v momente, keď si uvedomila, že tomu, čo spieva, dlhé roky vôbec nerozumela. Dvojité významy, ktoré Gainsbourg do piesní vkladal, pochopila až neskôr, priznala podľa BBC.

Najznámejším prípadom je pieseň Les Sucettes, teda Lízanky. Spieva sa v nej o dievčati, ktoré “je v raji” zakaždým, keď “si dá do úst lízatko”.