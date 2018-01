Najhorší herec na svete sa práve dočkal slávy. Jeho film bol prepadák, ale kultový

Tommy Wiseau bol hviezdou Zlatých glóbusov.

8. jan 2018 o 13:23 Kristína Kúdelová

James Franco, v strede, získal Zlatý glóbus za to, že hral hrozného herca Tommyho Wiseaua - vľavo.(Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA. Bolo to pred osemnástimi rokmi. Tommy Wiseau sa cítil hlboko ranený, že ho nepozvali na Zlaté glóbusy. Bol presvedčený, že je novým Jamesom Deanom a nepočúval úprimné slová odborníkov, že v sebe nemá štipku talentu. Preto sa vtedy rozhodol, že nakrúti srdcervúcu milostnú drámu a každému to ukáže.

Bolo to pred štrnástimi rokmi. Premiéra jeho filmu The Room nedopadla tak, ako si predstavoval. Pozvaní neslzili, naopak, po prvotnom šoku, čo za hlúposť to vidia na plátne, sa išli zadusiť od smiechu. Niečo také zlé hádam ešte v kine nebolo.

“ James Franco veľa riskoval tým, že nakrútil film o zlom filme. Teda The Room volajú zlým filmom, ale dovoľte mi opraviť sa. Je to najlepší film, aký kedy vznikol. „ Tommy Wiseau

Bolo to pred pár hodinami. Tommy Wiseau aj napriek tejto hanbe dosiahol svoj ciel. Vyhlasovali Zlaté glóbusy a aj jeho meno zaznelo. Tentoraz mu publikum vrelo zatlieskalo. Nečudo, veľa vecí sa za tie roky zmenilo.

Nakrútil film, ktorý má telefónne číslo