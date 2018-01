Pohoda sa môže obávať invázie ananásov. Do jej programu pribudli Glass Animals

Britská kapela mohla minulý rok vyhrať cenu Mercury za vynikajúcu nahrávku How to Be a Human Being.

9. jan 2018 o 9:58 Marek Hudec

Posledný album Glass Animals How to Be a Human Being bol nominovaný na cenu Mercury. (Zdroj: Pohoda Festival)

Písmo: A - | A + 0 0 Pódium na vystúpeniach britskej kapely Glass Animals bežne zdobí maketa ananásu, ešte aj fanúšikovia si toto ovocie prinášajú po stovkách, aby vynikli v dave. Keď kapela išla na festival v Readingu, organizátori museli kvôli tomu prijať nový zákaz pre návštevníkov. Žiadne ananásy! Uvidíme, či sa to zopakuje na trenčianskej Pohode, festival výborných hudobníkov práve pridal do svojho programu. Kapela o ananásoch spievala v jednej zo svojich najznámejších pesničiek Pork Soda. Vo zvláštnom texte opakujú: „Mám ananásy v hlave, mám ananásy v hlave.“ Prečítajte si tiež: Vypočul si rozhovor bezdomovcov a použil ho v piesni. Taký nápad je na cenu Túto vetu vraj raz spevák Dave Bayley započul pri rozhovore dvoch bezdomovcov. „Každý človek má nejaké zvláštne záujmy, niečo, čím je výnimočný,“ hovoril Bayley, keď denníku SME venoval rozhovor v auguste na festivale Sziget. Kým sa stal spevákom, pracoval v ústave pre duševne chorých. Stretol sa tam napríklad s človekom, ktorý si myslel, že je zároveň operný spevák Pavarotti, boxer Muhammad Ali a frontman kapely Pulp. Jeden deň bol jedným, druhým deň druhým. „Keď si myslel, že je Ali, celý deň cvičil. Nevedel pochopiť, prečo je v ústave, keď je takým slávnym športovcom. Len lieky mu pomohli sa v tom zorientovať,“ spomína si Bayley. O ľudských zvláštnostiach je aj posledná nahrávka jeho kapely, volá sa How to Be a Human Being – Čo to znamená byť človekom. Má jedenásť piesní, Glass Animals ju vymysleli ako poviedkovú knihu, každé číslo opisuje život inej postavy. Práve za ňu boli tento rok nominovaní na prestížnu cenu Mercury.