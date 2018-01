Obvinili ju, že vykradla Radiohead. Právnici vravia, že Lana del Rey môže skončiť zle

Do kauzy sa museli zapojiť muzikológovia.

10. jan 2018 o 12:11 Marek Hudec

BRATISLAVA. Smutná pieseň Creep sa v deväťdesiatych rokoch stala hymnou pre všetkých, ktorí nedokážu zapadnúť, či už medzi spolužiakov, alebo do zabehnutých spoločenských noriem. Z kapely Radiohead spravila hviezdy, väčší hit dodnes nevydali.

Bol na debutovom albume Pablo Honey.

Britské hudobné hviezdy teraz atakujú mladú speváčku Lanu del Reyovú. Na svojej poslednej nahrávke mala skladbu Get Free, ktorá Creep až príliš pripomína. Text je síce iný, ale inšpiráciu melódie spozná každý, keď si pustí prvú slohu.

video //www.youtube.com/embed/cUQ0aNuhR-s

Na twitteri to síce del Reyová poprela, ale vzápätí ponúkla kapele 40 percent zo ziskov novej piesne. Radiohead o tom však nechcú počuť a pýtajú si sto percent.

Americkí právnici, ktorí sa venujú autorským právam, si myslia, že keď sa prípad dostane pred súd, mohlo by sa to pre del Reovú skončiť zle. „V tej pesničke sa speváčka priblížila k nezvyčajnému výberu akordov a špecifickej melódie," hovorí Bill Hochberg z firmy Greenberg Glusker. Vyjadril sa pre magazín Variety.

On a ďalší právnici si myslia, že podobné prípady často končia mimosúdnou dohodou. Obe strany sporu si vtedy zvyčajne vypýtajú posudky od muzikológov. "Vedci vedia zhodnotiť, kde má ktorá melódia korene, často vedia odhadnúť inšpirácie až do čias renesancie," tvrdí zas Henry Gradstein zo spoločnosti Gradstein & Marzano.

Ak del Reyová ponúkla Radiohead isté percento zo svojich ziskov, znamená to podľa právnikov, že nejakú analýzu si už sama dala vyhotoviť. "Nemyslím si, že by len tak ponúkla 40 percent, ak by obvinenie plávalo na vode," dopĺňa Gradstein.

Keby sa prípad dostal pred porotu, bude vraj prípad na tenkom ľade. Hudobníci vedia, že by boli odkázaní len na subjektívny názor jednotlivých porotcov - neodborníkov.