Michael Douglas predo mnou masturboval. Legenda prežíva nočnú moru

Sám zavolal novinárom, aby sa pokúsil o preventívnu obhajobu.

11. jan 2018 o 12:15 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Do Vianoc chýbalo ešte niekoľko dní. Dosť na to, aby sa stalo niečo, čo ich celé pokazí. Michael Douglas bol práve nadšený zo správy, že jeho syna vzali na vytúženú vysokú školu a chystal sa to doma oslavovať.

Vtom mu právny zástupca poslal esemesku.

Písal mu, že prestížny časopis The Hollywood Reporter chce uverejniť svedectvo ženy, ktorá ho obviňuje z toho, že pred ňou masturboval.

Na tú inteligentnú ženu si spomína

To je len časť z jej výpovede. Michael Douglas vraj v jej prítomnosti nadával, potom ju vyhodil a nakoniec sa aj postaral o to, aby už vo filmovom priemysle nikdy nedostala prácu.