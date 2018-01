Zabudol si tašku pri aute, skončil vo väzbe. Zomrel literárny kritik Jozef Bžoch

Dráždil autorov, neušlo mu nič.

11. jan 2018 o 17:35 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Mohol poslať mail, tak ako to robí väčšina autorov, ktorí s denníkom SME spolupracujú. Ale nie. On každý týždeň prišiel do redakcie a svoj text odovzdal z ruky do ruky. S veselým úsmevom a chuťou nadviazať živý rozhovor.

Literárny kritik Jozef Bžoch s rovnakou vitalitou písal svoje recenzie do pravidelnej rubriky, ktorú mal v SME desať rokov. Písal, kým vládal, kým mohol.

Zomrel vo veku 91 rokov, informoval denník Pravda.

Boli autori, čo ho nenávideli

V čase, keď sa veľa cenzurovalo, bol odvážny, a keď sa už mohol písať čokoľvek, písal citlivo a diplomaticky vážil slovo. Pritom povedal všetko, čo potreboval, neobišiel žiadnu slabú časť, vyrušiť ho dokázala aj chýbajúca čiarka.