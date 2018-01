Najvernejší priateľ Otík Rákosník sa s úctou poklonil pánu Pávekovi

János Bán sa prišiel s Mariánom Labudom rozlúčiť osobne. Veniec mu pomohol položiť denník SME

12. jan 2018 o 16:06 Eva Andrejčáková

BRATISLAVA. Svet ťa možno zabudne, ale tvoj nevlastný syn a večný kamarát Otík nikdy! Na bielej stuhe zlatým písmom, s bielymi kalami.

Tak si János Bán predstavil veniec, ktorý by rád a oddane položil ku katafalku svojho dlhoročného priateľa a filmového parťáka Mariána Labudu.

Slovenské národné divadlo sa s maďarským hercom, dobre známym z ich spoločného účinkovania v kultovej komédii Vesničko má středisková, spojilo hneď po jeho smrti 5. januára. Oznámilo Jánosovi Bánovi termín rozlúčky v sále Činohry SND, ten však s poľutovaním skonštatoval, že z pracovných dôvodov sa dostaviť nemôže.

Smrť Mariána Labudu ho veľmi zaskočila. Zachytila ho minulý piatok tesne pred večerným predstavením. Odvtedy stál každý večer na javisku a ťažko sa mu sústreďovalo, povedal v pondelkovom telefonickom rozhovore pre denník SME. Že sa s realitou bolestivo vyrovnával, len potvrdil jeho ďalší telefonát do redakcie na druhý deň.

Zavolal, aby poprosil, či by mu denník SME pomohol s vybavením venca a doručil ho na rozlúčku v jeho mene. Situácia sa však napokon na ďalší deň vyvinula ešte inak: Jánosovi Bánovi sa podarilo zrušiť svoj dopoludňajší program v Budapešti a s Mariánom Labudom sa prišiel rozlúčiť osobne.

Je rovnako dojímavé, ako dôležité vidieť, že medzi priateľmi a blízkymi ľuďmi Mariána Labudu sú stále ľudia, ktorí Jánosa Bána spoznávajú a srdečne sa s ním porozprávajú.

On sám, ako sa priznal, pocítil opäť intenzívne blízkosť našich kultúr, hoci ich rozdeľujú celkom odlišné jazyky.

Pri rozlúčkových zostrihoch Labudových vynikajúcich hereckých kreácií sa mu vynárali autori, postavy a jeho vlastné divadelné a filmové úlohy a spomenul si aj na ich spoločnú vášeň – vinohrad. Obaja majú navyše synov – hercov a obaja mali príležitosť zahrať si s nimi v úlohách šitých na telo.

Ktovie, čo by dal János Bán za to, keby mohol tomu prísnemu, občas zlostnému fúzatému šoférovi, no človeku dobrého srdca, opäť vysypať do polievky celú soľničku. Možno je zbytočné utápať sa v nostalgii, no isté je, že týchto dvoch hercov, ktorí si v závere slávneho filmu napokon vykračujú rezkým krokom v ústrety budúcnosti, treba v ich étose nasledovať.