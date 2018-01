Najvernejší priateľ Otík Rákosník sa s úctou poklonil pánu Pávkovi

Povedali o Mariánovi Labudovi

Marek Majeský, herec:

Spolu s jeho synom Majom som v roku 1996 nastúpil do nitrianskeho divadla ešte ako mladý, neskúsený herec. Počas dvadsiatich rokov, čo sme spolu hrávali, som mal možnosť spoznať sa bližšie aj s Mariánom Labudom starším, rád sa prišiel vždy na nás pozrieť.

Naposledy to bolo len pred pár týždňami v divadle Aréna, kde sme s Majom opäť spolu účinkovali. Jeho otec si nás prišiel ´vypapať´ do šatne pred premiérou aj počas pauzy, sadol si k nám a zabával sa na našich rozpakoch aj na tréme. A nakoniec nás úprimne pochválil, lebo on bol človek úprimný, otvorený, priamy. Okrem toho bol obdarený talentom a pobozkaný múzou, to z neho musel každý cítiť.

Veľmi svojsky vedel ľuďom naznačiť aj to, že patria k jeho vyvoleným. Raz, keď sme sa pripravovali na predstavenie Mcbetha, v ktorom som po jeho boku účinkoval, mi tak pošepkal – poď sem, pozri, uvidíš, čo sa stane. Otvoril dvere na šatni a s tým svojím darom reči a špecificky nahnevaným hlasom zakričal na celé veľké nitrianske divadlo: kostymérky, kde ste, nástup, čo to má znamenať! Potom zabuchol dvere, spiklenecky sa na mňa pozrel a zahlásil: a teraz uvidíš, aká kuca paca nastane. Tak aj bolo. Zo svojej aury si dokázal nevyspytateľne uťahovať.

Andy Hryc, herec:

Na Mariánovi som si vážil jednu podstatnú vec – naučil ma pokore. Bol to on, kto sa o mňa postaral, keď som ako sebavedomý chlapec prišiel z Košíc do Bratislavy. Pôsobil som na voľnej nohe a hosťoval som na Novej scéne, kde vtedy pôsobil.

Práve vďaka nemu som sa stal jej stálym členom. Vedel aj prakticky rozmýšľať a mal svoje autority, ktoré presvedčil, že bude lepšie prijať ma, ako mi platiť honoráre z balíka takzvaných ostatných osobných nákladov. Z nich sa totiž platili aj odmeny pre zamestnaných hercov a stalo sa, že som ako hosťujúci herec na Novej scéne mal niekedy vyšší honorár než tí, čo tam mali plat prvej triedy.

Nezabudnuteľnú spomienku naňho mám aj v súvislosti s dnes už neexistujúcim Rádiom Twist, ktorý svojho času robil veľký projekt – Tolkienovho Pána Prsteňov. Marián Labuda v ňom hviezdne účinkoval.