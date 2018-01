Fantastika je široký pojem, v ktorom sú zastúpené sci-fi, horor, fantasy a čitatelia si vyberajú aj podľa kritérií

Fantastika v roku 2017

Fantastika je široký pojem, v ktorom sú zastúpené sci-fi, horor, fantasy a čitatelia si vyberajú aj podľa kritérií ako young adult, romantické fantasy, historické fantasy či splater. Na policiach kníhkupectiev sú čoraz viac viditeľné všetky jej podskupiny pre každý čitateľský vkus či aktuálnu chuť. Nároky čitateľov na kvalitu literárnej fantastiky sa stupňujú. Správajú sa selektívnejšie aj preto, lebo v širšej ponuke majú väčšiu možnosť výberu. Tým sa zvyšuje tlak na autorov fantastiky (o vydavateľoch ani nehovoriac). Naďalej lákajú aj kultové klasiky, ktoré nepodliehajú aktuálnym trendom a odolajú aj pod náporom rastúcej konkurencie. Je však otázne, či sa niektorá minuloročná fantastická novinka stane budúcou klasikou.

Malí sa činili

Rok 2017 bol z pohľadu knižnej produkcie fantastiky bohatý. Činilo sa malé slovenské vydavateľstvo Hydra, ktoré prinieslo štyri zaujímavé tituly. Kontakt Marka E. Pochu je trošku z iného súdka ako jeho predošlá Krajina kanibalov. Zostáva na Slovensku, konkrétne v Strážovských vrchoch na Hornej Nitre. Markovi nie je cudzí mladistvý jazyk, ktorým si už stihol získať zástupy čitateľov. Tentoraz sa mladá Mary s partiou stretáva s havarovanou mimozemskou loďou, v ktorej sú preživší, a rozpúta sa síce očakávateľná, ale dobre napísaná akcia. Ak niekto tohto autora pozná, vie, že mu nie sú cudzie hraničné situácie a opisy šokujúcich aktivít, ktoré dokáže doviesť ad absurdum.

Prehnité mesto Lenony Štiblaríkovej je dobre napísanou akčnou lahôdkou, ktorá odkazuje skôr na akýsi mužský štýl písania (ak niečo také existuje). Dielo by mohlo byť považované za splater v štýle Sin City, ktorým je tentoraz Bratislava. Lenona vkladá do svojich diel aj výraznejšie fantasy prvky, ktoré románu pridávajú jednoznačný ráz fantastiky. V tomto prípade sa nevyhýba ani postave upíra, jeho využitie je však odlišné, aké sa očakáva napríklad v young adult.

Za zmienku stojí aj román Vity Jamborovej Potomkovia bohov, ktorý je určený dospievajúcemu čitateľskému publiku, a motívy lásky, rozhodovania a nadprirodzených schopností sú kľúčové práve pre cieľovú skupinu young adult.

Kategóriu romantickej fantasy predstavuje Katarína Soyka. Príšery z prímestskej štvrte sú o Kláre, ktorá sa vymyká z kategórií predstavujúcich sa v románe. Nie je meňavec, upír ani čarodejnica a vytvára si vlastnú kategóriu. Pridáva sa aj kriminálne vyšetrovanie, v ktorom Klára prejaví svoje špeciálne schopnosti.

Malé slovenské vydavateľstvo Artis Omnis minulý rok prinieslo nielen nového Červenáka a jeho Dračiu cárovnú, v ktorej kyjevský vojvodca Svjatoslav upevňuje svoju moc v povodí rieky Volga a Iľja Muromec s ostatnými bohatiermi bojujú proti svojmu úhlavnému nepriateľovi, veľkňazovi Tugarinovi, ale aj young adult Venile, prvú časť zo série Pokrvní o bezstarostnej stredoškoláčke Kathrin. Román bol pokrstený na Bibliotéke a jeho autorka, Valentína Sedileková, doň preniesla aj hlbšie posolstvo súvisiace s anorexiou a s problémami dospievajúcich ľudí. Je to mladá autorka, ktorá sa dokáže vcítiť a prežívať problémy svojich vrstovníkov, preto táto kniha tínedžerov zaujme aj autentickosťou podania.

Ťaháky veľkých

Cassandra Clare a jej Polnočná dáma bola v roku 2017 jedným z čitateľských ťahákov vydavateľstva Slovart. Emma je Tieňolovkyňa. Rodičia hrdinky z

omreli a ona zisťuje ako. Na pozadí sa odvíja príbeh zakázanej lásky ako z Rómea a Júlie.

Veronica Roth a jej Zárezy smrti na prvý pohľad upútajú obálkou. A milovníci série Divergencia budú unesení, aj keď týmto dielom sa Rothová úplne odpútala od Divergencie a prišla s niečím celkom novým. Cyra je hrdinka, ktorá má temný dar bolesti a sily. Vzdoruje svojmu bratovi, tyranovi. Opäť, ako to už v žánri young adult býva zvykom, sa v popredí ocitá vzťah Cyry a jej na pohľad rivala Akosa. Dielo je zaujímavé aj tým, že ide o dilógiu, čo je aktuálny trend a predznamenáva koniec trilógií a tetralógií, respektíve ich odsun do ústrania.



Netvor je zver od Peternelle van Arsadale je temná fantasy hraničiaca s hororom a minulý rok mala viacero pozitívnych čitateľských ohlasov. Je to prekvapujúce lyrické dielo, v ktorom má sedemročné dievča Alys čosi spoločné s Netvorom, ktorý obýva lesy okolo osady, v ktorej žije. Ocitá sa v lese, kde vydesená spomína na Netvora, ako ho vykreslili pobožní dedinčania. A ako to býva, Alys nie je taká, za akú ju považujú...

Vydavateľstvo Ikar prišlo s Kingovým To. Klasické hororové dielo, ktoré sa minulý rok dočkalo aj nového filmového spracovania, je klasikou knižných hororov. Vynikajúco napísaný román o skrytom zle v kombinácii s čistou detskou mysľou funguje rovnako dobre aj po rokoch.

V Ikare začala znova vychádzať aj Kingova séria Temná veža. Pamätníci, ktorí sú s touto kultovou klasikou oboznámení ešte z osemdesiatych rokov, sa dočkajú aj autorovho úvodu.

Dnešok nie je naposledy od Elana Mastaia je zaujímavým pohľadom na cestovanie v čase. Hrdinom je Tom Barren, ktorý sa ocitá v roku 2016. Všetko v ňom mu pripadá ako dystopická realita. Realít je však viacero a každá má svoje pozitíva a negatíva. A aj keď Tom môže vzkriesiť verziu reality, ktorú pozná, je otázne, či to skutočne aj chce urobiť, a či je to preňho tá najlepšia možná realita.



Fantázia podľa vzoru 2017

Súbor najlepších poviedok žánru fantastiky od slovenských autorov, ktorí sa zapojili do súťaže Martinus Cena Fantázie, vyšiel v zbierke poviedok Fantázia 2017. Kniha by azda mala niesť označenie 18+, pretože viaceré texty v nej sú vhodnejšie pre dospelých čitateľov. Poviedky silno reflektujú spoločensko-politické dianie na Slovensku a vo svete a viaceré zachádzajú do absurdných popisov dystopickej reality. Čítanie je to často neveselé, lenže cítiť z neho aj znepokojenie autorov nad verziou reality, ktorá nie je nepodobná dystopii.

Rok 2018 sľubuje v oblasti fantastiky viacero zaujímavostí. Čitatelia sa môžu tešiť napríklad na pokračovanie románu Kladivák – Temnota z Pressburgu od Janka Išu a vydavateľstva Artis Omnis.