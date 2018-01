Pohoda prekvapila. Ako zapadá do jej programu džezový Jamie Cullum?

V Trenčíne zrejme zaznejú pesničky od Rihanny, Eda Sheerana aj Radiohead.

15. jan 2018 o 9:09 Marek Hudec

TRENČÍN. Pre Pohodu to je nezvyčajná voľba. Trenčiansky festival nemáva vo svojom programe veľa džezu, ten prenecháva skôr jesenným podujatiam v Bratislave, ktoré má na starosti Peter Lipa a Martin Valihora.

Ak minulý rok tím okolo Michala Kaščáka v programe najviac prekvapil vystúpením dvojice nórskych bratov Ylvis a ich bláznivou šou plnou satiry populárnej hudby, tentoraz asi mnohých zaskočí pozvánkou pre najúspešnejšieho britského džezmana, Jamieho Culluma.

Kaščák tento výber oznámil v pondelok ráno. Môže zaskočiť tým, že Cullum sa pohybuje na hranici džezu a stredného prúdu, v jeho repertoári napríklad nechýbajú prerábky pesničiek od Rihanny a Eda Sheerana. Nečudo, že mu hovoria Sinatra v teniskách.

Jeho prvý album je rarita

Cullum síce môže šokovať návštevníkov Pohody, ktorí sem prichádzajú kvôli hviezdam alternatívy, organizátori predsa len nesiahli vedľa. Ak im šlo o dobrý koncert, zvolili si správne.

Cullum má indické, barmské aj židovské korene, rozumie mnohým kultúram. Hoci mal jedinečný štipľavý hlas, jeho kariérne začiatky slávne nevyzerali. Spočiatku spieval len pre návštevníkov londýnskych pizzérií.

Kto má u seba jeho prvý album Heard it All Before, má v rukách raritu. Spevák si ho vyrobil sám za 480 libier. V roku 1999 to veľký hit nebol, predalo sa z neho len zopár stoviek kusov.

Neskôr 38-ročnému spevákovi pomohla zmluva s veľkým vydavateľstvom, o pár rokov bola už jeho hudba zlatou baňou. V pesničkách zmiešava zdanlivo nekonečný rozsah inšpirácií: páči sa mu Herbie Hancock, Tom Waits aj Beatles. Jeho albumy a koncerty teda nespoznáte podľa hudobného žánru, skôr podľa pulzujúcej charizmy a energického prejavu interpreta.

video //www.youtube.com/embed/kYhT7oCDoqM

Na Slovensko sa vráti po štyroch rokoch

V lete bol Cullum hviezdou na maďarskom Szigete. Hral tu hneď na niekoľkých nástrojoch, neustále medzi nimi pobehoval, ani trochu to nepoznačilo jeho spev. Nemal problém naraz sa vyrovnať prejavom Sheerana, Rihanny, či Niny Simone.

Smutnejšie klavírne balady striedali jeho agresívne sóla na bicích, saxofónové improvizácie, perfektný koncert zakončila surovo emotívna džezová prerábka piesne od Radiohead High and Dry. V programe jeho vystúpení sa objavuje často, priniesť by ju mohol aj na Pohodu.

Cullum sa na Slovensko v júli vráti po štyroch rokoch, naposledy spieval v bratislavskom Národnom tenisovom centre. Festival Pohoda teraz čaká, či v stredu premení jednu z rekordného počtu siedmich nominácií na European Festival Awards. Sú to prestížne ceny pre najlepšie festivaly, ten slovenský bol nominovaný niekoľkokrát predtým, no zatiaľ sa mu uspieť nepodarilo.