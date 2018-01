Zomrela Dolores O'Riordan, speváčka z kapely Cranberries

Speváčka zomrela náhle, vo veku 46 rokov.

15. jan 2018 o 18:32 Nina Sobotovičová, ČTK

LONDÝN. Zomrela speváčka írskej rockovej skupiny Cranberries Dolores O'Riordan. Vo veku 46 rokov skonala v Londýne, pričom v britskej metropole bola kvôli pracovným povinnostiam, infomuje britský denník Guardian.

Momentálne nie sú známe žiadne ďalšie podrobnosti, čo speváčkinej náhlej smrti prechádzalo.

Striedala účesy, spievala bosá

V roku 1990 vyhrala Dolores konkurz na rolu speváčky v kapele The Cranberry Saw Us, ktorá sa neskôr premenovala na The Cranberries.

V deväťdesiatych rokoch menila Dolores často účesy - chvíľu mala veľmi krátky zostrih, potom vlasy až po ramená a každú chvíľu mali inú farbu. Často vystupovala bosá.

Skupina ohlásila rozpad v roku 2003, nebol však definitívny.

V auguste 2009, keď v rozhlasovom vysielaní O'Riordan propagovala svoju sólovú platňu No Baggage, prezradila, že sa Cranberries dali znovu dohromady a chystajú sa na celosvetové turné.

To ona preslávila Cranberries

Práve vďaka O'Riordanovej sa skupina Cranberries preslávila po celom svete.

O'Riordanová dodala kapele, ktorá až do jej prijatia nebola nijako zvlášť výrazná, nový náboj nielen "anjelským" vokálom, ale aj tvrdou autorskou prácou. Jedným z prvých hitov sa stali piesne Linger a Dreams.

V rámci koncertného turné Roses Tour 2012 kapela vystúpila aj na Slovensku, 13. októbra 2012 odohrali koncert v bratislavskej Inchebe.

Minulý rok vydali Cranberries svoj posledný akustický album Something Else, s ktorým mali absolvovať turné po Európe i severnej Amerike. To však zakrátko zrušili, pričom dôvodom mali byť práve zdravotné problémy O'Riordanovej súvisiace s chrbticou.

Dolores O'Riordan v posledných rokoch trpela bipolárnou poruchou.