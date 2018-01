Gospel dostal do hitparád. Zomrel Edwin Hawkins, známy hitom Oh Happy Day

Práve jeho verziu známej skladby poznáme z desiatok filmov.

16. jan 2018 o 8:47 Nina Sobotovičová

Niektorí umelci majú trochu bolestný osud. Musia sa zmieriť s tým, že ich dielo sa síce stane populárne po celom svete, no s menom autora si ho spojí len málokto. Edwin Hawkins (19.8.1943 – 15.1.2018) bol jedným z týchto umelcov.

Keď skladateľ, aranžér, klavirista a šéf gospelového zboru namiešal svoj najväčší hit, nemohol predvídať jeho úspech. Z hymny Oh Happy Day, ktorá sa zrodila ešte v osemnástom storočí, urobil rodák z Kalifornie jednu z najlegendárnejších skladieb vôbec.

Pozitívny náboj hymny Hawkins pretavil do zmesi gospelu a popovej hudby. Práve jeho verziu skladby Oh Happy Day poznáme z desiatok filmov. Hawkinsonovu variáciu slávnej piesne si strihla aj Whoopi Goldberg ako mníška vo filme Sestra v akcii.

“ Niektoré moje piesne možno znejú príliš svetsky, ale kým ich slová hovoria o Pánovi, je to stále gospel. „ Edwin Hawkins

Pieseň, stále v gospelovo-popovej verzii, prespievali aj Elvis Presley či Aretha Franklin.

Edwin Hawkins sa narodil v kalifornskom Oaklande do hudobníckej rodiny. Jeho otec hral na havajskú gitaru, matka na klavír. Na sklonku šesťdesiatych rokov Hawkins spoluzaložil Northern California State Youth Choir. Radostná pieseň Oh Happy Day bola súčasťou ich úplne prvého albumu, ktorý vydali v roku 1968. Pre veľký úspech pesnička zakrátko vyšla ako singel pod hlavičkou kapely Edwin Hawkins Singers.

Za túto skladbu získal aj cenu Grammy, prvú zo štyroch, ktorými porota ocenila jeho hudobné dielo. Neskôr často vystupoval spolu s bratom Walterom Hawkinsom.

Posledný album "Svedčiť" (Testify) vydal Edwin Hawkins v roku 2008, naďalej však pokračoval v skladaní hudby a písaní textov aj pre iných gospelových muzikantov.

New York Times pripomínajú, že ho puritáni často kritizovali ako niekoho, kto vnáša do gospelu priveľa komercie. Edwin Howkins odpovedal: "Niektoré moje piesne možno znejú príliš svetsky, ale kým ich slová hovoria o Pánovi, je to stále gospel."

Zomrel vo veku 74 rokov, prehral boj s rakovinou pankreasu.