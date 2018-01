Byť slušným je drina

Keď zázračné slovíčka nie sú abrakadabra či čáry-máry fuk.

17. jan 2018 o 12:21 JANA KORČEKOVÁ

Naučiť dieťa slušne sa správať je veľmi dôležitou, ale aj náročnou úlohou. Nie je jednoduché vysvetliť mu používanie slov ako prosím, ďakujem alebo pravidlá stolovania tak, aby to nevnímalo ako nudné alebo čudné príkazy. Situáciu sťažuje aj to, že slušné správanie je veľmi rozsiahla téma. Od slušne vychovaných detí sa očakáva, že sa vedia slušne správať nielen doma, ale aj pri cestovaní verejnou dopravou, u lekára, v škôlke alebo v reštaurácii. Predpokladá sa, že slušne vychované dieťa vie slušne a adekvátne komunikovať s dospelými i s deťmi, s ktorými sa podelí o hračky. Slušne vychované dieťa sa nesmeje slabším, chorým či starým ľuďom, ale práve naopak, vždy im pomôže. Pre dieťa sú tieto informácie nové, často ťažko pochopiteľné, nelogické alebo neprirodzené. A je ich tak veľa! Ako dieťaťu sprostredkovať všetky potrebné informácie tak, aby ich vnímalo pozitívne a vedelo ich aplikovať v praxi? Odpoveď znie – pomocou správne vybraných detských kníh.

Prosím a ďakujem – základ slovnej zásoby

Kedy začať dieťa zoznamovať s témou slušného správania? Ak má dieťa jeden rok, smelo do toho. Vhodnou knihou na začiatok je leporelo Krtko a zázračné slovíčka s kultovými postavičkami Zdeňka Milera a textom od Nataše Ďurinovej. V bohato ilustrovanom leporele sú krátke básničky, pričom každá z nich obsahuje zázračné slovíčko. Aké to sú? Prosím, prepáč, dobrú chuť, ďakujem ti, dobrý deň, ahoj, vďaka... Batoľa prostredníctvom básničiek zisťuje, kedy sa ktoré zázračné slovíčko používa. Zároveň možno predpokladať, že niektoré z nich zaradí do svojej slovnej zásoby a bude ich považovať za bežne používané slová.

O slušnom správaní bez slov

O slušnom správaní môžu dieťaťu veľa povedať aj knihy, ktoré neobsahujú žiadny text, iba ilustrácie. Takéto obrázkové knihy majú niekoľko výhod. Dieťaťu sa priamo nehovorí, čo je alebo nie je slušné správanie – má šancu na to prísť samo. Umožňujú mu aj z obrázkov čerpať viac, ako len samotnú informáciu ohľadom slušného správania. Napríklad vnímať také detaily, ako je mimika nakreslených postáv alebo ich oblečenie, okolité prostredie či vtipné, ale nenápadné detaily. Umožňujú mu tiež popustiť uzdu fantázii a vymyslieť si vlastné príbehy. Presne takéto knihy tvorí Jana Melišová s ilustrátorom Marekom Mertinkom. Jana Melišová plánuje vytvoriť sériu príručiek slušného správania pre malé deti (od dvoch do štyroch rokov), ktoré prostredníctvom originálnych ilustrácií dieťaťu ukazujú rôzne problémové situácie, pričom mnohé z nich sú súčasťou aj jeho života. Každá príručka je venovaná jednej téme. Ako je jasné z názvu Ja a môj pes, táto príručka sa venuje spolužitiu dieťaťa so psom. Každá dvojstrana leporela znázorňuje konkrétnu situáciu, interakciu medzi dieťaťom a psom, pričom ilustrácia na ľavej strane vždy znázorňuje nevhodné správanie dieťaťa k psovi a na pravej strane ilustrácia znázorňujúca správne správanie. Rovnaký štýl má aj druhá príručka, ktorá sa volá V mojej izbe a dieťaťu ukazuje rôzne známe, zažité situácie – dieťa trhajúce knihu, dieťa čarbajúce na stenu či dieťa ničiace hračky a naopak, správne správanie. Melišová plánuje vydať ešte príručky – Na ihrisku, V škôlke, V obchode, Na ulici, U lekára, V kuchyni a V kúpeľni.

Deduško, rozprávaj

Škôlkarov môžeme zoznámiť so slušným správaním prostredníctvom príbehov. Hlavní hrdinovia obvykle riešia rozmanité problémy a prežívajú rôzne situácie, ktoré deti v škôlkarskom veku môžu takisto zažiť. Takouto knihou je napríklad Deduško, rozprávaj od Ladislava Špačeka, českého spisovateľa, autora viacerých kníh o etikete pre dospelých (Velká kniha etikety, Malá kniha etikety pro rodinu, Komiksová etiketa atď.) i pre deti a mládež (Tereza – Etiketa pro dívky, Mistr E atď.).

V slovenčine vyšla Špačkova kniha Deduško, rozprávaj, etiketa pre chlapcov a dievčatká od troch rokov. V krátkych príbehoch deduško oboznamuje svoju malú vnučku, škôlkarku Viktorku so slušným správaním. Niektoré pravidlá slušného správania deduško vysvetľuje prostredníctvom vymyslených príbehov, iné na základe konkrétnych situácií zo života Viktorky. Láskavo a zároveň pútavo a výstižne Viktorke vysvetľuje, ako sa má správať v rôznych situáciách, ale aj, prečo bolo jej správanie v niektorých prípadoch nevhodné. Viktorka a s ňou i malí čitatelia sa vďaka múdremu deduškovi dozvedia množstvo rozmanitých informácií – o pravidlách stolovania, správnom správaní v divadle či v reštaurácii atď. Veľmi užitočné sú príbehy oboznamujúce dieťa so správnym správaním v prípade, že sa stratí (Na cestách) a pri prechádzaní cez cestu (Na ulici). Za pozornosť stojí aj príbeh Mobilný telefón, v ktorom Špaček prostredníctvom deduška poukazuje na prílišnú pripútanosť dospelých k mobilným telefónom.

Drzá ako opica... Škorica

Neslušné správanie nie je iba doménou detí. Aspoň podľa niektorých spisovateľov, ktorí pri písaní príbehov o (ne)slušnom správaní siahli po zvieracích postavách.

Peter Stoličný vo svojej knihe Dobrý deň, opica Škorica, veselé rozprávky o slušnom správaní, deti zoznamuje s pravidlami slušného správania prostredníctvom príbehov o opici Škorici, ktorá vyšla z rozprávkovej knihy do ľudského sveta a absolútne netuší, ako vyzerá správne spolužitie s ľuďmi. Je drzá (ako opica), utáraná, nevie sa slušne správať v škole ani v reštaurácii. Netuší, že sa nesmie vysmievať iným ľuďom a ohovárať ich. Má však kamarátov – deti, ktoré pravidlá slušného správania ovládajú a opici Škorici ich trpezlivo postupne vysvetľujú. Aj Peter Stoličný vo svojej knihe poukazuje na problém súčasnosti – pripútanosť k mobilným telefónom. Opica Škorica má v tomto smere jasno. Tvrdí totiž: „Skúste občas vypnúť mobily a vnímať ticho okolo vás.“ Veľmi aktuálnu tému Stoličný spracoval aj v príbehu Ako sa správať na internete. Opica Škorica zistila, že je nesprávne šíriť prostredníctvom internetu poplašné, nepravdivé správy, urážať či vysmievať sa iným ľuďom na sociálnych sieťach a že je nebezpečné písať si s ľuďmi, ktorých nepozná.

Slušné správanie v mojej izbe (Jana Melišová, Marek Mertinko) - Archív SME (zdroj: )

Ako sa Berta a Oskar nevedeli správať

Dana Hlavatá, autorka mnohých kníh pre deti i dospelých, deťom vysvetľuje pravidlá slušného správania v knihe Ako sa Berta a Oskar nezmestili do kože. Ako hlavné postavy si vybrala mačku Bertu von der Mňáááu a psa Oskara. Tieto zvieratá disponujú vlastnosťami, ktoré im mnohí ľudia pripisujú aj v reálnom svete. Berta von der Mňáááu (nie Mňauková, lebo ako vraví Berta, ona je šľachtičná, nie obyčajná mačka!) je namyslená, sebecká, drzá a arogantná. Oskar je starý, zle počujúci pes, vyznačujúci sa vernosťou a dobrým srdcom. Medzi Bertou, ktorá utiekla od rodiny, a Oskarom, ktorý musel utiecť, aby si zachránil život, vzniklo krehké priateľstvo. Zažívajú rôzne situácie a šlamastiky, do ktorých sa dostanú vlastným pričinením, zlým vyhodnotením situácie a nevhodným správaním. Každý príbeh je venovaný konkrétnej oblasti slušného správania (zoznamovanie, stolovanie, obliekanie, hygiena, zdravenie...). Berta a Oskar deťom ukážu, ako sa správať rozhodne nemajú, a autorka na konci každého príbehu v skratke vysvetlí, aké správanie je v danej situácii správne. Berta i Oskar sú napriek (alebo práve vďaka) svojim nedostatkom a nevhodnému správaniu sympatické postavy, ktoré pobavia deti rôznymi veselými dobrodružstvami.Vďaka správne vybraným knihám môže dieťa získať detailnú predstavu o slušnom správaní a príbehy mu poskytujú mnoho ukážkových situácií, kedy sa dané informácie majú aplikovať v praxi. Potom už stačí „len“ nadobudnuté poznatky využiť v každodennom živote. O príležitosti určite nebude núdza.