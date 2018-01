O smrti speváčky The Cranberries sa špekuluje. V detstve zažila zneužívanie

Záhadným spôsobom zrušila koncert v Bratislave.

16. jan 2018 o 11:41 Marek Hudec

LONDÝN. BRATISLAVA. Mala sedemnásť rokov, cítila sa škaredá, nevedela si predstaviť nikoho, kto by sa do nej mohol zaľúbiť. Vošla do baru a jeden osamelý chlapec ju pozval do tanca.

„Dovtedy som považovala dotýkanie sa jazykmi za nechutné,“ hovorila írska speváčka Dolores O´ Riordanová o noci, ktorú zachytila v najväčšom hite jej kapely The Cranberries s názvom Linger.

„Keď mi však dal prvý skutočný bozk, musela som si to vychutnať, nechať ho doznieť – have to let it linger,“ spomínala si pre denník Guardian. Nevedela sa dočkať, kedy chlapca uvidí znova. Keď však prišla do baru druhý raz, úplne ju ignoroval a zlomilo jej to srdce.

V pondelok sa fanúšikovia dozvedeli, že O´ Riordanová nečakane umrela. Príčiny zatiaľ nie sú známe, speváčka mala 46 rokov a jej rodina žiada od verejnosti pochopenie a pokoj.

Cez noc sa Linger a ďalšie známe pesničky kapely vrátili do hitparád. Jej posledný album zaznamenal deväťnásobný nárast predaja, napísal magazín NME.

Ich hudbu nazývali v tlači odpadom

Koncom osemdesiatych rokov v írskom mestečku Limerick nevzniklo veľa zaujímavých kapiel. O´ Riordanovej sa zdalo, že všetky hrajú len cover verzie a boja sa vytvoriť niečo vlastné.