Hanbia sa, že od neho vzali rolu. Woody Allen možno nakrútil svoj posledný film

Herci sa hanbia pred jeho adoptívnou dcérou, ktorá tvrdí, že ju zneužíval.

16. jan 2018 o 14:12 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Už niekoľko rokov tvrdí, že ju adoptívny otec v detstve sexuálne zneužíva. Ale filmový svet mlčí, akoby vôbec nebolo dôležité to, čo nejaká Dylan Farrow hovorí. Dôležitejšie je predsa meno obvineného: Woody Allen.

Porovnanie s Kevinom Spaceym je pozoruhodné. Len jeden herec stihol médiám povedať, že sa ho pokúsil zneužiť, keď bol ako štrnásťročný na jeho párty, a z podozrenia bola istota. Spaceyho vyradili z ďalšej sezóny House of Cards a vymazali z filmu Všetky prachy sveta.

"Mala som sedem rokov, keď ma Woody Allen zobral do podkrovia, ďaleko od babysitteriek, ktoré mali dohliadnuť, aby som s ním nikdy nezostala osamote. Potom ma sexuálne napadol. Povedala som to polícii, v nezmenenej verzii to opakujem už dvadsať rokov," napísala Dylan Farrow v otvorenom liste.

Čuduje sa, že kým producent Harvey Weinstein už má na krku vyšetrovanie a zdá sa, že v Hollywoode skončil, Woody Allen ďalej podpisuje nové zmluvy.