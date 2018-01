O kurzy tradičných tancov začal byť záujem mimo Bratislavy. Bude z nich festival

Organizátori sa inšpirovali hnutiami z Maďarska.

16. jan 2018 o 17:13 Marek Hudec

BRATISLAVA. Existujú už pätnásť rokov. V cykle podujatí Tanečný dom sa ľudia môžu prísť naučiť ľudové tance z rôznych regiónov Slovenska. Každoročne si ich môžu prísť vyskúšať aj na Pohode. Pri príležitosti fašiangov dostane koncept novú festivalovú tvár. Nazvali ho Národný tanečný dom.

Začína sa vo štvrtok 18. januára, končí v nedeľu.

„V nápade tanečných domov sme sa inšpirovali hnutiami, ktoré vzniklo na území Maďarska, s tridsaťročným predstihom, aj preto počas prvého dňa podujatia prinesie choreograf súboru Ifjú Szívek Dušan Hégli tance zo Sedmohradska,“ hovorí organizátorka Barbora Morongová.

Počas kurzov sa síce návštevníci určite zapotia, ale základy tancov si budú vedieť osvojiť. Klasické kurzy v piatok doplní koncert žilinskej skupiny Balkansambel, jej album Šlamastika sa minulý rok umiestnil v prvej dvadsiatke najlepších európskych nahrávok v žánri world music. Vo svojej hudbe ľudovú kultúru zmiešali s džezom.

Síce sú tanečné domy tradične zamerané na dospelých, v sobotu sa ich budú môcť zúčastniť aj deti.

V súčasnosti na Slovensku cítiť, že sa vrátil záujem o ľudovú kultúru. Barbora Morongová, ktorá je porotkyňou v šou Zem spieva, hovorí, že ich tanečné podujatia mali už v minulosti štandardne veľkú cieľovú skupinu, no teraz vidí dopyt aj mimo Bratislavy.

Zvýšený záujem o vlastnú kultúru vzniká vraj často v konfrontácii s kultúrou cudzou. "Ľudia v súčasnosti čoraz viac cestujú, sú viac otvorení svetu," hovorí. "Idú do zahraničia a vidia osobitosti jednotlivých krajín. Aj to, že si to vo svete vážia. Odpoveďou na to môže preto byť, že začínajú objavovať svoje korene, hľadať niečo vlastné zo svojho rodiska a zaujímať sa napríklad aj o odev či hudbu.“