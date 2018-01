Pohoda separuje najlepšie. Slovenský festival má prvý raz európsku cenu

Podujatie tímu Michala Kaščáka premenilo v Holandsku jednu z rekordného počtu siedmych nominácií.

17. jan 2018 o 23:35 Marek Hudec

GRONINGEN. BRATISLAVA. Jej návštevníci separujú odpad, používajú vratné poháre, jedia z tanierov, ktoré sú rozložiteľné v prírode a užívajú si solárne osvetlenie.

Michal Kaščák by chcel na trenčianskej Pohode čo najviac zelenej energie a čo najmenej odpadu. Každý rok sa mu to podarí o niečo lepšie, všimli si to už aj v zahraničí.

Jeho podujatie v stredu večer pochválili v holandskom Groningene. Ako vôbec prvý slovenský festival získal prestížnu cenu European Festival Awards. Pohoda sa stala najekologickejším festivalom Európy.

Po kritike museli vymyslieť novú stratégiu záchodov

Michal Kaščák po víťazstve hovoril, že o najlepší vzťah so životným prostredím sa snažil už od prvého ročníka. Už vtedy uvažoval o tom, ako priestor podujatia čo najlepšie upratať.