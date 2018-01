Meky Žbirka: Slovenská hudba je v protipohybe. Svet sa otvoril, my zatvorili

V Čechách nás už nepoznajú, slovenčina mizne, hovorí.

18. jan 2018 o 17:14 Kristína Kúdelová

Mohol by mať radosť z toho, že nahráva v slávnych londýnskych štúdiách a že hudobníci Paula McCartneyho ho uznali hodného intenzívnej spolupráce. On si však všíma aj to, ako slovenská hudba prepásla príležitosti, ktoré jej ponúkol rok 1989.

"Slovenská hudba je v protipohybe. Celý svet sa otvára, my naopak," hovorí MEKY ŽBIRKA. Najviac ho trápi, že kým slovenskí politici nevedia rozlíšiť, aký je rozdiel medzi vlastenectvom a nacionalizmom, naša hudba stratila svoje pozície aj v Prahe. Stačilo na to 25 rokov od rozdelenia Československa.

Keď sme sa stretli, prekvapilo ho, že toľko oslavuje aj denník SME.

Zdá sa vám to veľa?

„Mne o veku nehovorte, pre mňa sú všetci okolo mňa mladí. Bohužiaľ, mnohí z nich si už v tridsiatke nechajú nakecať, že už sú starí. Môjmu gitaristovi v Londýne to teraz musím vyhovárať. Mal asi tridsaťpäť a začal byť okolo toho nejaký zamyslený. Hovorím mu, Pearse, neblázni, mne to budeš vykladať? Pozri sa, čo ja robím – I am recording my new album. A on sa chce zastaviť? Do istej miery to chápem, lebo v Británii vám dovolia natočiť dva albumy a potom sa ozve prvý kritik: z hrušky dole, stačilo."

A to prečo?

„No lebo už ide nová kapela. Tam je to tak, hudobníkov je toľko, že keby nechali tých predošlých, nezahrali by si ďalší. Nenechajú ich žiť tak ako mňa tu v Bratislave. Preto je dôležité nedať sa zablokovať. Nevstať ráno s tým, že si poviete: Ale, čo by som skladal! Však už mám tridsaťpäť rokov! Bolo by chybou odradiť sa kritikom, čo si kúpi plniace pero a začne vás vyháňať, hoci ste sotva niečo vydali."

Vy ste teraz tá mladá tvár v Británii?

"Napriek tomu, čo všetko v hudbe bolo - a bolo toho naozaj veľa, každá dekáda priniesla niečo nové. Žiadna nebola hluchá, vždy niekto prekvapil. Ak začnete spomínať, ako bolo kedysi skvelo, už je zle. Netreba mladým otrepávať album Pink Floyd „Wish You Were Here“ po hlave a hnať ich, aby sa učili Gilmourove sóla. Život ide ďalej. To je predsa v povahe vesmíru. Stále niekam letíme."

Spí málo, ale práca v Londýne ho nakopáva. (zdroj: SILVIA ARESTOVÁ)

Nahrávate v Abbey Road. Kam vás to môže posunúť?

„V prvom rade, keď tam raz vstúpite do štúdia, už sa nemáte na čo vyhovárať. My sme vždy mohli povedať: Ježišmária, keby sme mali ten „hall“, to by som bol dobrý! Keby som mal to, keby, keby, keby. Lenže v štúdiu 3 v Abbey Road bola postavená kapela, ktorá hrala s Paulom McCartneym a mixpult taký veľký, že nedovidím na jeho koniec. Všetci mi nosia čaj, mám aj vlastný mixpult a keď mám spievať, už ide len o mňa. Priniesol som nejaké skladby, musím ich natočiť. To je celkom nová situácia, v akej sa človek z Bratislavy môže ocitnúť. Mne ani nemohlo napadnúť, že sa v nej niekedy ocitnem."

Bolo na treba prekonať aj nejaký psychický blok?

"Moja generácia mala bloky rôzneho typu, aj ich stále má. Dnes už mladí nerozumejú tomu, čo to bola výjazdná doložka - no my ju máme v hlave. Stále máme nejakú hranicu, čo nás delí od vnímania, čo sa deje vo svete. To je ešte úloha, ktorou musí slovenská hudba prejsť."

Aká je to úloha?

"Nanovo definovať veci. U nás je všetko stabilné, pevne zapísané v histórii, ale prichádza nová generácia a tá má celkom nové úlohy. Poviem vám jednu konkrétnu. Ako naložíme s angličtinou? Ako napíšeme kvalitné texty v angličtine? My sme si za železnou oponou vytvorili vlastnú predstavu angličtiny, počuli sme yes, no a mysleli sme si, že to je ono. Nie je, potrebuje anglické myslenie a výslovnosť, ktorú každý akceptuje.

Netreba sa dať pomýliť povzbudivým prístupom. Lebo viete, ako to Angličania robia. Kým vy hneď cudzincovi prikážete, aby povedal strč prst skrz krk, oni vás pochvália už aj za snahu. Vy poviete, I am happy, oni povedia You speak good english! No s takou úrovňou nemožno nahrať pesničku. Preto si treba sadnúť a každý deň na jazyku pracovať."

(zdroj: ARCHÍV M.Z.)

Potrebuje slovenská hudba angličtinu?

"V porovnaní so svetovou hudbou je tá slovenská v protipohybe. Po roku 1989 sme sa mali rozletieť do sveta a my sme sa viac uzavreli do seba a nemôžeme sa z toho vymotať. Možnosti sú ešte menšie, ako boli. Predstavte si, že my sme ako skupina Limit vybehli nakrúcať v Bratislave Triangel, ja som zaspieval pesničku Dr. Jekyll, Mr. Hyde, a keď som bol o tri dni v Pardubiciach, publikum ju už poznalo. Nemohli by ste nám zahrať to o tom Jekyllovi?

Pýtali sa, lebo to videli v televízii. Dnes už by to nebolo možné. V Bratislave žijú niektorí ľudia v presvedčení, že tí, čo sú známi na Slovensku, sú aj známi v Prahe. Veľmi sa mýlia. A problém má aj slovenčina."

Už je nezrozumiteľná?

"Keby som to mal opísať jedným slovom, a to slovo ma nijako neteší, potom by som povedal, že mizne. Dnes už žijú 25-roční ľudia, ktorí so slovenčinou nevyrastali. To sú dôsledky rozdelenia Československa v praxi. V Prahe to vidím každý deň."

Znamená to, že rádiá nehrajú slovenskú hudbu?

"Ešte áno, pretože český poslucháč má voči nám sentiment a rád počuje ľ alebo slovo pôvab. V pomalých skladbách znie slovenčina naozaj pekne, znie inak ako čeština a Čechov to obohacuje. To je fajn. Ale väčšinou sa to týka spevákov, ktorí sa v Prahe etablovali dávnejšie. Na nové postavy pop music, ktoré sa snažia uspieť, sa ten sentiment preniesť nedá a väčšinou ani neuspejú.

Tu vyrástol kopec spevákov, ktorí majú pocit, že sú známi aj za hranicami, ale nie je to tak. Z nových hudobníkov si Česi veľmi vyberajú, alebo ich hrajú len chvíľu. Čo bude za desať, dvadsať rokov? Česi budú pozerať film, a keď herci začnú hovoriť rýchlo, budú sa v ňom strácať a stratia záujem. Prepnú. Toto ma mrzí a nevidím žiadnu koncepciu, ktorou by sme to chceli zvrátiť."

Čo by sa dalo robiť?

"Nechcem vyzdvihovať svoju činnosť, ale niekedy mám pocit, že ja niečo robím - ale takmer sám. To mi pripomína diskusie v Škótsku, medzi tými Škótmi, čo sú za samostatnosť a tými, čo si želajú zotrvať v Spojenom kráľovstve. Nemám pocit, že tí druhí sú považovaní za horších Škótov. U nás sa toto často zamieňa. Nacionalizmus by sme si nemali pliesť s národným cítením.

Tým chcem povedať, že kto bol za zachovanie Československa, nemusel byť ešte nepriateľom Slovenska, Slovákov a slovenčiny. Napokon, slovenčina má, zdá sa, problém aj v Bratislave. Zapnem si rádio - and I get a feeling I have to speak english! Ten songs in english a potom jedna slovenská. To by mi nemali robiť, lebo ja potom hneď začnem myslieť v angličtine. Vystúpim z auta a poviem: Hi, Mišo!“

Má zasiahnuť štát?

"Najprv si musíme povedať, či nám záleží na tom, aby nám Česi rozumeli. Ak nám na tom nezáleží, potom naša debata nemá zmysel. Ale ak nám záleží, povedzme si, aká cesta k tomu vedie. My by sme mali byť aktívnejší, nás je menej, hoci aj pre skupinu Chinaski je príjemnejšie, keď majú pre koho hrať aj v Bratislave. Nemali by sme s tým žartovať, inak hrozí, že slovenčina vymizne, napriek tomu, že občas sa niekde pustí náš seriál."

video //www.youtube.com/embed/Zb-FWtgeCJg

Nemali by sme Čechom vedieť aj niečo špeciálne ponúknuť? Čo keď od nás nedostávajú nič, čo by nebolo priemerné?

"Kamil Peteraj hovorí, že Česi si vždy vyberali z našej popmusic to, čo im tam chýbalo. Naše prvé úspechy vychádzali z toho, že sme neprekladali cudzie hity. Pre mňa bolo dôležité, aby sme robili pôvodné skladby. Preto si nás v Čechách všimli. Bolo to iné. Ďalšia vec bola, že sa o nás dozvedeli veľmi ľahko.

Veď moja popularita v Čechách sa zrodila zo dňa na deň. Boli sme na Bratislavskej lýre, Limit spieval Biely kvet a ja sám ešte Atlantídu. Prezentoval som ich na kanáli, ktorý pozerali všetci obyvatelia Československa. Potom som prišiel na Václavák, a naraz som sa stále podpisoval. Mal som pocit, že je to nejaká habaďúra, ale nie. A to všetko som dosiahol na diaľku. Lenže, ani Lýra, ani spoločná televízia dnes už nie je. Takže tu na Slovensku si ľudia užívajú slávu, predstavujú si, že ju majú aj za hranicami a v Čechách len veľmi povrchne vedia, kto to je."

Je pre vás ešte české a slovenské prostredie inšpiratívne? Veď tu hudobné ankety stále vyhrávajú aj takí hudobníci, čo nič nové nevydali.

"Zlatého slávika treba brať ako niečo špecificky naše, tým sa netreba veľmi trápiť. Žiadny slávik v Británii neexistuje, ani my by sme sa podľa neho nemali orientovať. A keď hovoríme o cenách, napadá ma shakespearovská veta: Trápne sa blyští pozlátka všetkých pôct. Je dobré si na ňu spomenúť, keď sa to s cenami preháňa. Samozrejme, umelci sú márnomyseľní, radi držia v ruke nejakú sošku a na to nás nalákajú vždy. O to však nejde. Keď si dáte v pokoji čaj a zamyslíte sa, na ocenenia sa zabudne."

Nejaké štatistiky ale aspoň zostanú.

"O ne nejde. Vysvetľoval som vám čosi o Bratislavskej lýre. Keby som toto slovné spojenie použil v rozhovore s osemnásťročným človekom, nevie, o čom hovorím. Na žiadnej ankete netreba bazírovať, pretože raz zmizne a vy potom budete sedieť v krčme a ľuďom márne vysvetľovať, čo je to Tý Tý. Skladby sú dôležité. Viete vy, ktorý album získal Grammy? Ja mám obľúbené albumy, a tiež to o nich neviem. Neviem, či Wish You Were Here získalo Grammy. Ale viem, že sa točil v Štúdiu 3 a som z toho celý hotový."

Asi sa vás netreba pýtať, čo všetko pre vás Abbey Road znamená.

"Nechcem to preháňať, ale to je raj. To sa nedá popísať, napĺňa ma to nadšením a energiou. Celý život som počúval Beatles, ich album Abbey Road, a teraz som tam. Nabíja ma to desaťkrát viac ako zvyčajne."

Akú kvalitu to vašej hudbe môže dodať?

"Snažím sa o čo najlepšie veci. Nakopáva ma to, viem, že idem ďalej. Je pre mňa zásadné, že hudobníci, ktorí hrávali s Paulom McCartneym, sa stretli po mnohých rokoch - a to pre moje pesničky. A Rob Cass to ešte zaranžoval tak, aby o tom nevedeli. Takže predo mnou prebehlo jedno obrovské zvítanie. Asi aj oni boli z toho vzrušení, k mojim skladbám dopĺňali aranžmány a hrali. Viete, to už sme niekde úplne inde, to už je iný zážitok. Z bední počujete fantastický zvuk, fantastickú kvalitu hrania, a pritom sú to moje pesničky. Toto sa mi naozaj deje? To nie je možné."

A čo stres? Máte ho ešte niekedy?

"Viete, aký bol môj príchod? Až nezmyselný, ale to som ja. Môj strýko uncle Dave si raz všimol na fotografii s kráľovnou Alžbetou, že jej tam niečo zanietene vykladám. Ako vám tu teraz skáčem do reči, tak som začal skákať aj jej. That´s rude. To je neslušné, povedal mi. Lenže, ona sa pýtala na mojich rodičov a ja som si vzal slovo. Nevedel som si pomôcť.

A to sa mi stalo aj v Abbey Road, pri všetkej úcte k hudobníkom, ktorí tam boli. Prišiel som tam a prvé, čo ma napadlo bolo: Tak tento mixpult je pre mňa malý! Mňa napadne takáto volovina, taká riskantná veta. Mohli si povedať, čo je to za machra, ale oni sa začali smiať. A to bolo moje jediné šťastie."

Jeden z muzikantov vyzerá ako mladý Laco Lučenič, nemáte pocit?

"Pearse ! To je ten, čo si myslí, že je starý. S ním je strašná zábava. Vravím si, ten sa mi snáď posmieva. You must be joking. Má hrivu ako blázon a hovorí: Asi už plešiviem.“

Nedrží sa náhodou hesla, Never nikomu nad tridsať?

"Ak áno, je to nezmysel. Vždy ako príklad uvádzam Johnnyho Casha. Najväčšiu váhu mali tie nahrávky, ku ktorým sa dostal v pokročilom veku. To sa ukázalo aj pri jeho sérii platní American Recordings. Musel dozrieť na to, aby mohol zaspievať Personal Jesus od Depeche Mode a pridal tomu úplne iné vyznenie.

Nebolo to len jeho hlbokým, až strašidelným hlasom, ktorý patrí k istému veku. Tá skladba mala ešte aj ducha, čo sa môže stať len vtedy, keď už niečo viete. Myslím si teda, že veta Never nikomu nad tridsať nie je presná. S veľkým ostychom teraz hovorím, že ani Bach a Beethoven sa nikdy nezastavili, vyvíjali sa. Pearse pravdepodobne vychádza z toho, že v populárnej hudbe treba všetko dokázať do tridsiatky. No ale potom Johnny Cash nikdy nepríde."