Fanúšikovia si zaplatili pokračovanie Harryho Pottera. Ani taliančina by mu nepomohla

Na internete si milióny ľudí pozreli film Voldemort: Origins of the Heir.

19. jan 2018 o 10:33 Marek Hudec

Film Voldemort: Origins of the Heir si môžete zdarma pozrieť na youtube.(Zdroj: Tryangle Films)

Knihy o čarodejníkovi Harry Potterovi stále patria k tomu najlepšiemu v literatúre pre dospievajúcich. Ich svet bol natoľko magický, pohlcujúci, premyslený a lákavý, že už vyše desať rokov vzdoruje tým, čo by ho chceli napodobniť.

Ságu sa síce uspokojivo podarilo preniesť na plátna kín, ale pokus rozšíriť ho mimo pôvodnú sériu románov zlyhal. Divadelná hra Cursed Child na papieri nedávala zmysel. Fanúšikovia napriek tomu stále dychtia po ďalších príbehoch zo začarovaného Anglicka.

Na internete vyzbierali pätnásťtisíc eur, aby pomohli talianskemu nadšencovi Gianmaria Pezzatovi nakrútiť príbeh Harryho najväčšieho nepriateľa, černokňažníka Voldemorta. Knihy vraj nechávali jeho minulosť otvorenú.

Pezzata sa pýtal: Prečo sa stal zlým? Pokúsil sa na to odpovedať v hodinovom filme Voldermort: Origins of the Heir. Na youtube si ho zadarmo pozreli už 7 miliónov ráz. Oplatí sa to?

video //www.youtube.com/embed/C6SZa5U8sIg

Voldemort je gauner od prvej scény

Keďže sa tvorcovia netaja tým, že sú začiatočníci, istý amaterizmus im môžeme odpustiť. Môžeme prehliadnuť, že krv vo filme má trochu hnedší odtieň, ako sme zvyknutí. Môžeme odpustiť aj to, že jedna z postáv rozpráva s komickým ruským prízvukom a že herectvo je prehnané.