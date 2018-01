Favorit na Oscara? Film Tri billboardy kúsok za Ebbingom získal ďalšie prestížne ceny

Film získal tri ceny Združenia filmových a televíznych hercov (SAG).

22. jan 2018 o 7:07 TASR

LOS ANGELES. Film Tri billboardy kúsok za Ebbingom režiséra Martina McDonagha kraľoval 24. ročníku udeľovania cien amerického Združenia filmových a televíznych hercov (SAG), keď získal celkovo tri ceny.

Dráma vykresľuje príbeh Mildred Hayesovej (Frances McDormandová), ktorá sa po niekoľkomesačnom bezvýslednom vyšetrovaní vraždy svojej dcéry pustí do boja s rešpektovaným šéfom miestnej polície.

Najlepšie herecké obsadenie

Film si odniesol prestížnu cenu za najlepšie herecké obsadenie. Frances McDormandová zaň okrem toho získala ocenenie za najlepšiu herečku a Sam Rockwell za najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe.

Takmer sa opakovali víťazi Zlatých glóbusov, keď najlepším hercom sa opäť stal Gary Oldman, ktorý stvárnil Winstona Churchilla v životopisnej snímke Najtemnejšia hodina. Za najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe zase vyhlásili Allison Janneyovú za postavu v snímke Ja, Tonya.

Za kaskadérske kúsky ocenili účinkujúcich vo filme Wonder Woman.

Prestížnemu galavečeru v Los Angeles dominovala momentálna hlavná téma v Hollywoode, a to zaobchádzanie so ženami. Tie boli v popredí počas celého podujatia, ktoré otvorila herečka Kristen Bellová.

Tá hneď v úvode svojho príhovoru poukázala na to, že ženy práve zažívajú zásadnú zmenu ohľadne svojho postavenia v spoločnosti. Moderátorský tím večera tvorili takmer výlučne ženy.

Deväť televíznych kategórií

Okrem šiestich filmových cien boli udelené ocenenia aj v deviatich televíznych kategóriách.

Cenu za najlepšie herecké obsadenie v komediálnom seriáli získal Veep (Viceprezidentka). Cenu za najlepšie herecké obsadenie v dramatickom seriáli zase udelili seriálu This is Us.

Najlepšími hercami v komediálnom seriáli sa stali William H. Macy (Shameless) a Julia Louis-Dreyfusová (Veep). V dramatickom seriáli rovnaké ocenenie získali Sterling K. Brown (This is Us) a Claire Foyová (The Crown). Za kaskadérske kúsky si cenu aj tento rok odniesol fantasy seriál Hra o tróny.

Cenu za celoživotné dielo si z Los Angeles odniesol americký oscarový herec Morgan Freeman (80), ktorý sa objavil vo viac ako 80 filmoch.

Filmové ocenenia SAG sú považované za dôležitý indikátor úspešnosti filmov pred blížiacim sa udeľovaním Oscarov, ktoré sa uskutoční 4. marca.