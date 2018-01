Na hokeji tlieskame vrahom, v televízii sa pozeráme na úchylov. To sme my

Môže nejaký škandál zmeniť naše správanie?

23. jan 2018 o 12:59 Kristína Kúdelová

Takže české a slovenské televízie sa rozhodli, že pôjdu proti celosvetovej vlne a budú vysielať filmy s úchylom? Pravdepodobne. Keď sa tak pozerám na ich program, nič iné mi nevychádza: Kevin Spacey je pre ne zatiaľ nedotknuteľným hrdinom.

To sa vlastne trafili do slovenskej nátury: nám to neprekáža. Nebolo to tak dávno, čo hokejoví fanúšikovia v Košiciach s vrelým potleskom privítali na ľade Ladislava Ščurka. Štyri roky sedel za zabitie rozhodcu - pozor, nie počas zápasu - a evidentne im na štadióne strašne chýbal.