V Berlíne si vyberajú hviezdne mená. Tentoraz padla voľba na Šulíka a Menzla

Tlmočníka nepremietnu v najväčšom kine, aj tak je to úspech pre slovenský film.

23. jan 2018 o 13:18 aš, tasr

BRATISLAVA. Slovensko-česko-rakúsky film Tlmočník bude mať svetovú premiéru na festivale Berline. Po Cannes je to druhý najdôležitejší festival.

Roadmovie režiséra Martina Šulíka uvedú v sekcii Berlinale Special. Sekcia predstavuje mimoriadne kinematografické počiny alebo pocty svetovým filmárskym osobnostiam a vlani v nej predstavili aj snímku Masaryk.

Prvú projekciu Tlmočníka naplánovali na 23. februára, čo je deň 80. narodenín českého režiséra a herca Jiřího Menzla, ktorý vo filme stvárnil titulnú postavu.

Berlinale Special je sekcia mimoriadnych uvedení nových filmov, spravidla svetových premiér‎. Vynikajú menami tvorcov alebo - ako v tomto prípade - účinkujúcich.

Nie je to nesúťažný film v hlavnej sekcii, ba dokonca to v tomto prípade nie je ani premietanie v niektorom z ústredných festivalových kín. No aj tak je to veľký úspech pre slovenský film.

"Som nesmierne potešený, že druhý najdôležitejší svetový festival si vybral práve náš film do svojho oficiálneho výberu už druhý rok za sebou. Svedčí to o vynikajúcej práci všetkých, čo na ňom pracovali a spoločne s Martinom Šulíkom im za ich obetavú prácu ďakujeme," hovorí producent filmu Rudolf Bierman.

"Pre mňa je tento film veľmi dôležitý filmársky, ľudsky aj súkromne a želám si, aby ho na Slovensku, ale nielen tu videlo čo najviac divákov," vraví.

Režisér Martin Šulík (v strede) a rakúsky herec Peter Simonischek. (zdroj: SOUL FOR SHOW)

Tlmočník je príbeh dvoch starých pánov, ktorí cestujú krížom cez Slovensko, aby spoznali pravdu o vlastnej minulosti.

Obaja sa pritom počas cesty dostávajú do bizarných situácií, stretávajú rozmanitých ľudí a postupne si skladajú mozaikovitý obraz strednej Európy, ktorá sa navonok mení, no v hĺbke ukrýva stále nevyriešené konflikty.

Okrem Menzla v úlohe asketického tlmočníka Aliho hrá vo filme rakúsky herec Peter Simonischek, známy najmä z komédie Toni Erdmann (2016), ktorú vlani nominovali na cenu americkej Akadémie filmových umení a vied v kategórii cudzojazyčných filmov.

Slovenská distribučná premiéra je naplánovaná na 1. marca.