Daniel Kramer: Váš zbor je ako závan čerstvého vzduchu, najkrajší zbor, aký som kedy videl

Americký režisér pripravil so SND málo uvádzanú operu Sadko.

24. jan 2018 o 9:51 Zuzana Vilikovská

Vyrastal na muzikáloch, na filme E.T. Mimozemšťan a inšpiroval sa Stevenom Spielbergom, ktorý akoby odkazoval: Precíť to ešte viac! Americký režisér DANIEL KRAMER, ktorý pôsobí v Anglickej národnej opere prináša do Slovenského národného divadla málo hrané dielo - Sadko ruského skladateľa Rimskeho - Korsakova.

V rozhovore pre SME priblížil svoju estetiku, názor na pozíciu opery a divadla v modernom svete, jeho úlohu a možnosti.

Rozhodne to nebude tradičné predstavenie.

Je vaším zámerom divákov provokovať a konfrontovať, donútiť ich vydať sa za hranice bezpečného územia?

"Slovo konfrontovať je samo osebe konfrontačné. Skôr by som to opísal tak, že moja práca kladie závažné otázky. Možno, že keď som mal ešte len dvadsať rokov, snažil som sa ľudí konfrontovať. Dnes už som na to príliš unavený – a je to príliš konfrontačné."

Aj ako divák uprednostňujete provokatívne diela?

"Áno, chodím len na také umenie, ktoré mi otvorí oči a zároveň mi kladie ťažké alebo krásne otázky. Iba v lietadle niekedy pozerám veci len pre zábavu, ale aj to zvyčajne zaspím. Okrem kladenia otázok však dobré diela môžu ísť ruka v ruke s čírou radosťou."

Aká je vaša úloha pri adaptácii diela na scénu? Ako veľmi meníte pôvodné dielo?