Zomrela autorka príbehov zo Zememorí, Ursula Le Guinová

Nálepke sci-fi spisovateľky sa bránila.

24. jan 2018 o 15:33 Nina Sobotovičová

„Každý o mne hovorí, že som autorka sci-fi románov. Chcú ma strčiť do škatuľky, tejto jedinej, no ja žijem hneď v niekoľkých,“ bránila sa nálepkovaniu Ursula K. Le Guinová (21.10.1929 – 22.1.2018) v rozhovore pre Scifi.com.

Napísala síce množstvo poviedok, vyšli jej desiatky básnických zbierok a bola aj autorkou esejí, no najväčšiu popularitu jej priniesli práve sci-fi romány. Vedecko-fantastické diela ako Ľavá ruka tmy (The Left Hand of Darkness) či príbehy zo Zememorí (Earthsea) z nej urobili svetoznámu spisovateľku, škatuľke sci-fi autorky sa preto nevyhla.

Hrdina nemal byť mačo

Le Guinová sa nevyhýbala typickým témam fantasy literatúry – písala o kúzelníkoch, drakoch aj o kozmických lodiach.

“ Nebola len sci-fi spisovateľkou ale literárnou ikonou. S Pánom Bohom do galaxie. „ Stephen King

Zásadným rozdielom však bol spôsob, akým vykresľovala mužských hrdinov. Neboli to žiadni mačovia, ktorí dobýjajú vesmír. Konflikty riešili skôr zmierom ako súbojmi.

Narodila sa ako Ursula Kroeber v kalifornskom v Berkeley. Jej rodičia boli antropológovia, ktorí podrobne skúmali materiály o pôvodných obyvateľoch Ameriky.

Ursula sa preto od detstva obklopovala knihami plnými mýtických príbehov a rada čítala sci-fi časopisy. Po maturite sa rozhodla pre štúdium literatúry na Kolumbijskej univerzite.

Okrem magisterského titulu tam získala aj Fulbrightovo štipendium na štúdium v Paríži. Môže to znieť ako klišé, no práve vo francúzskej metropole spoznala svojho manžela, Charlesa Le Guina. Pred ďalším štúdiom uprednostnila materstvo.

Stierala rozdiely medzi mužmi a ženami

Keď s rodinou zakotvili v Portlande v štáte Oregon, začala Ursula na miestnej štátnej univerzite vyučovať históriu. A popritom písala. Po piatich nepublikovaných románoch v roku 1966 vydala sci-fi Rocannonov svet (1966). O dva roky neskôr jej vyšiel román Čarodej Zememoria, prvý zo série o vymyslenom svete, kde je mágia presná ako veda a zároveň je morálne nejednoznačná.

Jej román Ľavá ruka tmy (1969) získal ocenenia Hugo a Nebula – najvýznamnejšie ceny pre autorov sci-fi. Ursula v ňom stiera rozdiely medzi pohlaviami, všetky postavy sú rovnako mužmi ako aj ženami.

Spisovateľka zomrela vo veku 88 rokov, podľa jej syna mala už dlhšie podlomené zdravie.