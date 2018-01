Hudobný dramaturg Zelenay: Som rád, že sa k súčasnej popmusic už nemusím vyjadrovať

Každá generácia populárnej hudby mala primitívne začiatky, myslí si.

25. jan 2018 o 15:36 Eva Andrejčáková, Marek Hudec

Sedel v rozhlase, keď začínali Prúdy aj Modus. Celý život sledoval vývoj slovenskej popmusic. Aj keď do nej neustále chceli zasiahnuť komunisti, on sa snažil nádejným hudobníkom pomáhať presadiť sa. Lebo sám takú možnosť nemal. Hoci mal celý život ťažkosti, vraví, že to znášal dobre. Hudobník, skladateľ, publicista a organizátor hudobného života PAVOL ZELENAY oslavuje v apríli deväťdesiat rokov.

Populárnu hudbu sledujete celý život. Viete predpovedať, čo bude úspešné?

„S istotou môžem povedať, že nie. Sledovanie hudby ma však viedlo k poznatku, že populárna hudba je vždy hudbou mladých ľudí. Osvoja si panujúci hudobný štýl svojej generácie, a túto obľubu si nesú až do hrobu. Ďalšia generácia urobí to isté. Hudba síce spája národy, ale medzi generáciami vyvoláva prudké rozbroje. Každá generácia považuje hudbu predchádzajúcej generácie za prekonanú, zastaranú a nezaujímavú, hudbu nasledujúcej generácie za neznesiteľne dráždivú.“

Všímate si, mladí majú dnes najradšej hiphop?