Plachý chlapec v mikine alebo sexuálny útočník? Casey Affleck už nepôjde na Oscara

Má veľký herecký talent, ale spísali proti nemu petíciu.

26. jan 2018 o 14:43 Kristína Kúdelová

Casey Affleck vo filme Manchester By The Sea, za ktorý má Oscara.(Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA. Bol mladší, plachejší, nevýraznejší. Casey Affleck nemal veľa možností, ako vyniknúť popri bratovi Benovi. Kým jemu stačilo na kumulovanie dobrých bodov nakrútiť aj reklamu na Axe, Caesey si svoje meno musel budovať pomaličky a trpezlivo.

Filmový svet napokon zistil, že on je zo súrodeneckej dvojice ten talentovanejší, ale pre neho to už bolo trochu neskoro. Keď vlani získal – a celkom spravodlivo – Oscara za drámu Manchester By The Sea, fanfáry zneli iba opatrne. Som šťastní, že som sa stal súčasťou tejto komunity," hovoril Casey Affleck kolegom vo svojej ďakovnej reči. Vedel však, že časť publika mu ani cenu ani také uznanie nedopraje.

Herečka Brie Larson, ktorá mu Oscara odovzdávala, ho síce objala, no nezatlieskala mu.

Pochopil, že na Oscary nemôže