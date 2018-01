Ceny Grammy ovládol Bruno Mars, má album, pieseň aj nahrávku roka

Stručný prehľad výsledkov:

Nahrávka roka: 24K Magic - Bruno Mars

Album roka: 24K Magic - Bruno Mars

Skladba roka: That's What I Like - Bruno Mars

Objav roka: Alessia Cara

Najlepší popový sólový výkon: Shape of You - Ed Sheeran

Najlepší popový vokálny album: Divide - Ed Sheeran

Najlepší tradičný popový vokálny album: Tony Bennett Celebrates 90

Najlepší tanečný/elektronický album: 3-D The Catalogue- Kraftwerk

Najlepší súčasný inštrumentálny album: Prototype - Jeff LorberFusion

Najlepší rockový výkon: You Want It Darker - Leonard Cohen

Najlepšia rocková skladba: Run - Foo Fighters

Najlepší rockový album: A Deeper Understanding - The War on Drugs

Najlepší alternatívny album: Sleep Well Beast - The National

Najlepší R&B výkon: That's What I Like - Bruno Mars

Najlepšia R&B skladba: That's What I Like - Bruno Mars

Najlepší R&B album: 24K Magic - Bruno Mars

Najlepší rapový výkon: Humble - Kendrick Lamar

Najlepšia rapovo-spevácka spolupráca: Loyalty - Kendrick Lamar a Rihanna

Najlepšia rapová skladba: Humble - Kendrick Lamar

Najlepší rapový album: Damn - Kendrick Lamar

Najlepší pop latino album: El Dorado - Shakira

Najlepší výkon amerického folku: Killer Diller Blues - Alabama Shakes

Najlepší folkový album: Mental Illness - Aimee Mann

Najlepší reggae album: Stony Hill - Damian "Jr. Gong" Marley

Najlepšia kompilácia pre vizuálne médiá: La La Land

Najlepší soundtrack: La La Land

Najlepší obal: Pure Comedy - Father John Misty

Producent roka v populárnej hudbe: Greg Kurstin

Producent roka v klasickej hudbe: David Frost