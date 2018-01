Mala byť pri narodení, je pri umieraní. Film s Catherine Deneuveovou sa vyhol gýču

Beatrice je koncertom dvoch odlišných herečiek.

30. jan 2018 o 9:54 Miloš Ščepka

Francúzska komediálna dráma Sage femme má medzinárodný titul v angličtine The Midwife. Znamená to isté: Pôrodná asistentka. To len v našich končinách bolo treba ju premenovať. Nedá sa však povedať, že by slovenský názov Beatrice bol oveľa atraktívnejší. A mohlo byť aj horšie, veď v Česku sa film volá Polibek od Beatrice!

Príbeh na hrane gýča

Obetavá submisívna pôrodná asistentka Claire (Catherine Frot) sa po rokoch stretáva s dominantnou Beatrice (Catherine Deneuve), niekdajšou milenkou svojho otca – plaveckého šampióna, olympionika, idola žien, ktorý po tom, ako ho Beatrice opustila, spáchal samovraždu. Osamelo žijúca, odmeraná, akurátna a poriadkumilovná Claire, matka dospelého syna, je pravým opakom slobodnej, bezstarostnej, živelnej Beatrice.