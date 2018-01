Každú jar sa rodí muž, ktorý nevie bojovať s prírodou. Pred sto rokmi to bol Leopold Lahola

Film Sladký čas Kalimagdory je výnimočným vrcholom jeho života.

30. jan 2018 o 10:50 Eva Andrejčáková

Vypadnite, pán profesor, vyzvali Jonáša Rebendu ochrankári, keď si v jeden neskorý večer sadol s knihou medzi rozšafnú spoločnosť. Niet divu, že ich provokoval, veď sedel v striptízbare, kde svojím nezáujmom o obnažené telo a lascívne pohyby krásnej tanečnice s kyprými vnadami pôsobil skôr ako obsmŕdač. Rušil program!

Všetko však bolo celkom inak, vzhľadom na ročné obdobie. O tom natočil film Leopold Lahola.

Leto plné budúcnosti. Do zimy

Keď sa Jonáš Rebenda, tento ležérne elegantný mladý muž s nebovomodrým pohľadom, vybral jednej noci do ulíc veľkomesta, práve sa nachádzal v druhej polovici svojej jarnej fázy. Slúžil vtedy ako opatrovateľ detí u Lebduchu, veľkoobchodníka s hračkami a erotika ho ešte veľmi nezaujímala.

Začínala jar a všetko okolo neho sa len opatrne zobúdzalo, čiže koncom marca on radšej špehoval deti na ihrisku a kradol im hračky. Zato v apríli a máji už rozvíjal v ich kruhu tvorivé hry, učil ich smiať sa, objavoval s nimi kúzlo matematiky alebo sa zoznamoval s knihami. A v júni si dokonca začal užívať.

Leto v Jonášovi vždy rozbúrilo muža hladného po ženskom tele, vášni a nežnostiach. Bol plný budúcnosti, hovorili o ňom túžbou horiace krásavice, ktorým zľahka zamotával hlavy. Keď už z jeho nepochopiteľných vzťahov nebolo úniku, našťastie prišla jeseň. Pre Jonáša nastal čas hýrenia a humpľovania samého seba až do bezvedomia.

Keby sa náhodou v tom období chcel oženiť, asi by sa mu to nepodarilo – nezvládol by nápor požiadaviek, cítil sa chorý a slabý. Preto sa s príchodom prvého snehu, úplne vyčerpaný, nechával odviezť kdesi na samotu. Len tam sa dá prečkať zima v opojení vlastnej únavy.

A v sladkom náručí životom prekypujúcej Kalimagdory. V zime patrí len jej. A aký bude opäť na jar? Ako inak, v súlade s prírodou.

Poetický film Sladký čas Kalimagdory sa nakrúcal v Budapešti, Salzburgu a v Bratislave a mal za hranicami veľký ohlas. V Nemecku dokonca vyšla platňa s hudbou, ktorá film sprevádzala. (zdroj: FOTO - WEB UMENIA)

Leopold Lahola (30. 1. 1918 - 12. 1. 1968) 5 divadelných hier napísal (Bezvetrie v Zuele, Štyri strany sveta, Atentát, Škvrny na slnku, Inferno) 1968 vyšla jeho zbierka poviedok pod názvom Posledná vec podľa rovnomennej poviedky 3 srdcové infarkty prekonal, ten posledný počas dokončovacích prác na filme Sladký čas Kalimagdory

Maľovaný charakter

Nevšednú alegóriu o mužovi, ktorého život plynie riadením prírodného kolobehu ročných období, rozvinul vo svojom utopickom románe Spáč ve zvěrokruhu český prozaik Jan Weiss už v roku 1937.

Spisovateľ a filmár Leopold Lahola siahol po tejto predlohe, keď mu komunistický režim dovolil vrátiť sa domov z emigrácie a venovať sa filmovej práci. Boli šesťdesiate roky, uvoľnenie, umenie na celom svete zaliala nová vlna.Lahola pod jej vplyvom načrtol, alebo skôr namaľoval zvláštny charakter muža, ktorý svoju výnimočnosť, krásu a modernosť topí v každodennej realite

Leopold Lahola. (zdroj: FOTO - ČSFD)

Je príťažlivý práve tým, že sa necháva niesť prúdmi svojej neovládanej nátury.

Surrealistický film plný farieb, erotických scén a metaforických obrazov sa v roku 1968 stal zvláštnym, symbolickým a výnimočným vrcholom Laholovho jeho života. Premiéry sa nedožil, zomrel náhle počas prác na filme, na prahu päťdesiatky. V dejinách slovenského umenia ho treba stále pripomínať.