Wagner napísal narodeninovú skladbu. Quasars Ensemble ňou oslávia jubileum

Jeden z našich najvýznamnejších komorných súborov si pripomína svoje úspechy.

31. jan 2018 o 9:41 Marek Hudec

BRATISLAVA. Keď sa skladateľovi Richardovi Wagnerovi v roku 1869 narodil syn, chcel manželke venovať výnimočný darček. Napísal pre ňu novú skladbu, ktorú mali hudobníci prísť zahrať priamo k nim domov, na schodisko ich vily.

Keďže sa tam nezmestil celý orchester, hudbu malo netradične predviesť menšie zoskupenie trinástich hudobníkov. Vznikla skladba Siegriedova idyla pomenovaná podľa jeho syna.

Takto Wagner načrtol víziu komorného súboru, telesa, ktoré sa stalo v klasickej hudbe populárnym až v ďalšom storočí. Kompozícia bude otvárať aj program piatkového koncertu vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave.

video //www.youtube.com/embed/qvTa9CfKw08

Hrať ju budú oslávenci. Jeden z našich najvýznamnejších komorných súborov Quasars Ensemble pod vedením Košičana Ivana Buffu si ňou pripomenie desiate výročie svojho vzniku.

Dožiť sa týchto narodenín nebolo vôbec ľahké. „Museli sme tomu silno veriť, že sa nám podarí uspieť, z rôznych dôvodov je to náročné,“ hodnotí Buffa.

Snaha stála za to, súbor existoval len krátko a už v roku 2013 získal Krištáľové krídlo, zúčastnil sa aj na prestížnych kurzoch v nemeckom meste Darmstadt. „Hudobníci prechádzajú veľkým sitom, bol to pre nás najväčší medzník,“ hovorí Buffa. Považuje to za najväčší úspech.

Do programu piatkovej oslavy Buffa pridal aj komornú Symfóniu č. 1 E - dur, op. 9 od Arnolda Schönberga, skladbu, ktorá taktiež významne prispela k vývoju komorných telies.

Na vystúpenie si Quasars Ensemble pozvali husľového virtuóza Ilyu Gringoltsa. Zahrá skladbu od súčasného autora Michaela Jarrella, ktorý sa na koncert príde pozrieť osobne.