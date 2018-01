Šéfka Rádia_FM: Museli sme obhajovať svoj zmysel. Verím, že sa s vedením RTVS dohodneme

Janka Imrichová je novou šéfdramaturgičkou Rádia_FM. Do pozície nastupuje 1. februára. Narodila sa v roku 1979 v Žiline, vyštudovala Žilinskú univerzitu. Do Rádia_FM nastúpila v roku 2005, rozbiehala reláciu Kino_FM. (Zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Rádio už ľudia nepočúvajú len pre hudbu. JANKA IMRICHOVÁ si myslí, že by sa malo snažiť o pridanú hodnotu. S touto myšlienkou preberá vedenie vo verejnoprávnom Rádiu_FM. Nahrádza Maroša Hečka, ktorý podal výpoveď po nástupe nového vedenia do RTVS. V novej pozícii si Imrichová uvedomuje, že ak chce Rádio_FM napredovať, potrebuje podporu zhora.

Šéfkou ste sa stali v situácii, ktorú vám nemusia závidieť. Zvonka sú totiž zmeny v RTVS vnímané, že vznikli na základe princípu: nové vedenie, nové pravidlá.

„Je pravda, že tento princíp vo všeobecnosti platí, je to asi prirodzené, no zároveň musím dodať, že bývalý šéf Maroš Hečko sa rozhodol zo svojej pozície odísť sám. Nemám informáciu o tom, že by nesúhlasil s novým vedením. Chcel sa osobne posunúť ďalej a aktuálne sa venovať písaniu knihy a nakrúcaniu filmov.

Nebol teda naňho vyvíjaný tlak, aby odstúpil?

„Neviem o tom.“

Bol proces výberu nového šéfdramaturga jednoduchý?

„V momente, keď Maroš oznámil svoj odchod, začali sme diskutovať, čo sa bude diať. Kolegovia ma v podstate postavili pred hotovú vec, oni si ma vybrali. Najprv som bola zaskočená, na druhej strane si to veľmi vážim a som na to hrdá, s akými ľuďmi môžem pracovať. Oni tu nepracujú preto, aby len prišli a odvysielali si svoj program, robia to z presvedčenia, že to má zmysel. Byť šéfkou pre takých ľudí je česť, lebo všetci ťaháme za jeden povraz a máme rovnaký cieľ.“

Malo Rezníkovo vedenie záujem dosadiť na fukciu niekoho proti vôli ľudí z rádia?