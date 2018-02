Jediná slovenská hudobná anketa oslavuje jubileum. Vyhrá utópia alebo raperi?

Nominácie Radio_Head Awards 2017

Album roka:

Korben Dallas – Stredovek, Bad Karma Boy – Prekrásny nový svet, Fallgrapp – V hmle, Modré hory – Luxus clan, Tolstoys – Botanika

Objav roka:

Changing Faces, NINA ROKA, PRIE100R, Subtension, Wandererove Segry

Debut roka:

Bulp – Yrsa, Gleb – Lavička Pimpin, Petijee – Soul Paper Scissors, Tante Elze – Hmota, Tolstoys – Botanika

Singel roka:

Bad Karma Boy – Na dne rieky, Katarzia – Kde sa slzy berú, Billy Barman – Len šedá, Korben Dallas – Nič sa nepýtaj, Billy Barman – 100 kolies

Album roka / Cena kritikov 2017

Bad Karma Boy – Prekrásny nový svet, Diego – Et in Arcadia Diego, Modré hory – Luxus clan, Nvmeri – I Don't Think So, Tante Elze – Hmota

Elektronická hudba 2017

Beyuz – Organika, Bulp – Yrsa, Fallgrapp – V hmle, Jimmy Pé – WuShu, Petijee – Soul Paper Scissors

Hip-hop / Rap / R'n'B 2017

Dame – $ELFMAD€, Gleb – Lavička Pimpin, Modré hory – Luxus clan, Petijee – Soul Paper Scissors, Solid Move – Pohľady

Hard & Heavy 2017

Brute – Henchmen, Čad – Bastard, Hyenism – Wolfram III, Perversity – Idolatry, Samsara – When The Soul Leaves The Body

World Music / Folk 2017

Ľubomír Gašpar Cimbal Projekt - The point of view, Martin Geišberg & Daniel Špiner – V jabloňovom kraji, Miloš Železňák & Anna – Vtáčiky, Páni času – Zelené sihote, Plyš – Líška

Džezová hudba 2017

Bashavel – Hoorhay, Hanka G & Ondrej Krajňák – Twin Flame, Ľuboš Šrámek / Nikolaj Nikitin – Altar, Pavol Bereza – Intuition, Sisa Michalidesová – Chloe

Klasická hudba 2017

Milan Paľa, Ladislav Fanzowitz – Edward Grieg: Violin Sonatas, Musica Aeterna, Peter Zajíček – Resonate & plaudite, Slovenská filharmónia, Zsolt Nagy – Peter Kolman, Solamente naturali, Michal Sťahel – Vienna 1728, Štátna filharmónia Košice, Ondrej Veselý, Marián Lejava – Oľga Kroupová: Eo ipso

Experimentálna hudba 2017

Brada – Neila, Daniel Kordík & James L Malone – Hit Me, Eva Šušková & Martin Burlas –Lexikón chladu, Jonáš Gruska – Spevy, Miroslav Tóth – Kyberpunkomša