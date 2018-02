Knihe o Trumpovi by sme pred tromi rokmi neuverili

Michael Wolff strávil v Bielom dome šesť mesiacov, robil rozhovory a zbieral informácie od pracovníkov na všetkých úrovniach.

9. feb 2018 o 12:34 EVA BABITZOVÁ

Michael Wolff: Fire and fury: Inside the Trump White House

Keby sme tú to knihu čítali pred tromi rokmi, bola by to len šialená dystópia, bok po boku vedľa Atwoodovej služobníčky.

Dnes je to novinársky opis reality, opretý o dvesto rozhovorov, detailný obraz chaosu, ktorý nastal v Bielom dome po zvolení Donalda J. Trumpa za štyridsiateho piateho prezidenta Spojených štátov.

Je to pravda?

Často kladená otázka, ktorá sprevádzala uverejnenie knihy - do akej miery je pravdivá - stráca zmysel. Autor spísal svedectvá účastníkov a necháva na čitateľovi, čo si myslí o ich pravdivosti.

Je až prekvapivo vecná vzhľadom na to, že sa snaží uchopiť a opísať tekutú realitu Donalda Trumpa - svet, kde neexistuje pravda ani fakty, svet, v ktorom platí len to, čo je v médiách, a kde to, čo bolo včera, už nie je a nik netuší, kam povedie zajtrajšok.