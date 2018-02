Owen Wilson písal dobré scenáre, ale je lenivý, tak radšej hrá

Jedinú nomináciu na Oscara mu nepriniesol herecký výkon, ale jeho pôvodný scenár.

9. feb 2018 o 17:06 Nina Sobotovičová

Komediant s osobitým šarmom osvieži aj priemerné filmy. Práve v takých sa Owen Wilson objavuje často. Ani jeho postavy nebývajú zvlášť výnimočné. Hráva motákov, ktorí si diváka získajú práve svojou nešikovnosťou.

Takéto škatuľkovanie však vo Wilsonovom prípade nie je veľmi spravodlivé. Popri všetkých nociach v múzeu a oddychovej sérii fotrov, ktorí sú lotri, nakrútil aj viaceré kritikmi uznávané filmy.

“ Zistil som, že písanie scenárov je v konečnom dôsledku oveľa zložitejšie ako postaviť sa pred kameru. Rýchlo som našiel potešenie v herectve. „ Owen Wilson

Do slovenských kín čoskoro príde emotívna dráma Obyčajná tvár (Wonder 2017). V nej americký herec dokazuje, že by bolo veľkou chybou brať ho len ako jednoduchého zabávača. A diváci, ktorí ho už takto onálepkovali, pravdepodobne zmenia názor.

V snímke režiséra Stephena Chboskyho sa z Wilsona stáva otec rodiny, ktorá sa so životom pasuje na trochu ťažšej úrovni ako ostatní. Ich syn August – talentovaný Jacob Tremblay – sa narodil so znetvorenou tvárou. Pre svoju inakosť dosiaľ nechodil do školy, doma ho vyučovala mama – Julia Roberts.

No teraz sa z Augusta má stať obyčajný školák. Najbližší príbuzní sú chlapcovi vo vypätom období oporou. Opakujú mu, že nie je škaredý a ak naňho budú ostatní civieť, nech civejú. Pravdaže, bude to bolieť, keď nejedno zlomyseľné decko Augustovi krutým spôsobom pripomenie, že je iný. A predsa si chlapec nájde kamarátov, ktorí jeho poznačenú tvár nebudú vôbec riešiť.

video //www.youtube.com/embed/Ob7fPOzbmzE

Nádejný scenárista si vybral jednoduchšiu cestu

Scenár vznikol podľa knihy. Raquel Jaramillo napísal román Wonder pod pseudonymom R. J. Palacio a vo filmovej podobe dielo pôsobí ako injekcia pozitívnej energie. Prináša všetko – silný príbeh, kvalitný scenár a výnimočné herecké výkony. Na dôvažok nám pomáha odpozorovať istý vzorec – ak nejaký film s Owenom Wilsonom v hodnoteniach vyčnieva vysoko nad priemerom, často za ním stojí knižná predloha alebo scenár, ktorý herec napísal sám.