Pavučinami opradené príbehy

12. feb 2018 o 12:22 Jana Korčeková

Keby sme mali zostaviť rebríček najpopulárnejších živých tvorov, väčšina z nás by doň asi pavúky nezaradila. Pavúky v mnohých ľuďoch vyvolávajú negatívne emócie. V knihe Websterovci od Kataríny Kerekesovej, Vandy Rozenbergovej (a ďalších) sú však pavúky vykreslené veľmi sympaticky. A nielen to. Keď sa s Websterovcami bližšie zoznámime, zistíme, že toho máme veľa spoločného.

Babka, dedko a ostatní

Websterovci. Tri generácie pavúkov, žijúce v kokónoch vo výťahovej strojovni. Zábudlivá babička Matilda. Dedko Rafael, vášnivý zberateľ a vynálezca. Alma je milujúca matka a manželka. Zmyslom jej života je starať sa o rodinu. Walter, (rednúca) hlava rodiny, pracuje v distribučnom centre na vývoz muších konzerv. Hugo je ukážkový tínedžer. Je presvedčený, že všetko vie najlepšie a mladšiu sestru považuje za otravné stvorenie. Lili je najmladším členom rodiny Websterovcov. Často sa dostane do problémov. Našťastie je vždy poruke jej rodina, predstavujúca záchrannú sieť.

Hlavnou hrdinkou príbehov je Lili. Táto malá pavúčica má život bohatý na zážitky, maléry a emócie, vrátane tých negatívnych. Trápi ju neschopnosť vytlačiť zo seba aspoň kúsok vlákna. Nakoniec sa jej to podarí, ale predchádzajú tomu dramatické chvíle. Ďalšie vzrušujúce zážitky na seba nenechajú dlho čakať. Z Lili sa stala školáčka! V pavúčej škole rozhodne nie je nuda. Vraj tam dokonca žije strašidlo... Nuda rozhodne nehrozí ani v kokónoch Websterovcov. Lili totiž zatúžila po zvieratku. Ak by prichýlila húseničku všednú, nič zlé by sa nestalo. Tá je totiž nenáročná na starostlivosť. Blcha, to je však niečo úplne iné. Potrebuje pevnú ruku a prísny výcvik. Už asi tušíte, akého maznáčika si Lili tajne priniesla domov... Neskôr zase Lili zistila, že klamať sa nevypláca. Mala pocit, že práca jej ocka je málo zaujímavá, preto trošku (vlastne veľmi) popustila „pavučinu fantázii“ pri opise ockovej práce. No klamstvom sa celý príbeh iba začína...

Katarína Kerekesová,Vanda Rozenbergová: Websterovci (Slovart, 2017) (zdroj: )

Biť či nebiť

Nielen Lili však robí chyby a zažíva krušné chvíle. Aj skúsenejší Websterovci niekedy pochybia. Napríklad pri návšteve supermarketu, ktorý je plný lákavého tovaru za super ceny, alebo na výlete do Vodného sveta Toaleta, ktorý na začiatku vyzeral priam dokonalo. Kniha Websterovci má potenciál deti zaujať originálnymi, a pritom úplne bežnými postavami, napínavými príbehmi a ilustráciami Borisa Šima, ktorých je v knihe skoro toľko ako bĺch v jednom z príbehov. Dospelí čitatelia ocenia iné prednosti tejto knihy. Napríklad, že nenápadne, ale vytrvalo poukazuje na dôležitosť rodiny, rešpektovanie všetkých jej členov a potrebu vzájomnej podpory. Za povšimnutie stoja aj originálne slovné spojenia a nápady, súvisiace so svetom pavúkov (zauzliť klbko slov, „nedáme sa omotať ligotavým vláknom“, usmiať sa popod vlákno atď.). Ukážka pavúčej stravy (vlnený nákyp, mušie fašírky, polomáčané vošky) a práce Lilinho ocka zaujme, pobaví a umožní lepšie sa oboznámiť so svetom, v ktorom Websterovci žijú.

S Websterovcami sa však spája aj možná komplikácia. Zabitie pavúka môže byť v rodinách, kde už deti Websterovcov poznajú, vnímané ako vážny prečin. Čo ak to bol niektorý z Websterovcov? Radšej to neriskovať.