Tvorba pre deti valcuje slovenskú hudbu. Až na žiarivú výnimku je primitívna

Dospelí sa tvária, že sú deti a herečka prezlečená za škriatka hypnotizuje divákov.

14. feb 2018 o 12:10 Marek Hudec

BRATISLAVA. Hudba môže deťom pomôcť v učení, rozvíjať ich tvorivosť alebo vzťah k umeniu. Mnohí odborníci si myslia, že najlepšia na tento účel je klasika, diela Mozarta a Beethovena u malých vraj zvyšujú koncentráciu a sebadisciplínu.

Hudba pre deti vytvára na Slovensku veľké zisky. V septembri si Cenu SOZA za najpredávanejšieho interpreta na CD nosiči odniesol Rytmus, no konkurenciu mu robila dvojica titulov Pesničky pre (ne)poslušné deti 2 a Tešíme sa na Ježiška. Obe naspieval niekdajší finalista súťaže SuperStar Miro Jaroš.

"Vo všeobecnosti vidíme nárast záujmu o túto tvorbu, najmä z pohľadu výsledkov cien SOZA," povedala hovorkyňa inštitúcie Silvia Turnerová.

Na youtube má najúspešnejšie Rytmusovo video 18 miliónov prehratí, no niekoľkonásobne ho predbehol videoklip Bum bác od projektu Fíha Tralala. Má neuveriteľných 48 miliónov prehratí.

Keď sa pozrieme na kvalitu troch najúspešnejších, zistíme, že vymyslieť niečo podobné asi veľa námahy nevyžaduje. Niekto by namietol, že tvorba pre deti by predsa mala byť jednoduchá a veselá, no mala by byť aj primitívna? V slovenskej tvorbe pre deti sme však našli aj žiarivú výnimku.

Spievankovo

Dvaja dospeláci predstierajú, že sú deti, čo samo osebe pôsobí zvláštne. Zhmotnia sa v škôlke a spievajú o kamarátstve a o tom, že je dôležité jesť zeleninu a ovocie, lebo majú v sebe veľa vitamínov. Tak vyzerá film Spievankovo 3, ktorý je projektom niekdajšej gospelovej speváčky Márie Podhradskej a majstra kulturistiky Richarda Čanakyho.