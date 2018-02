V Berlíne bude reč aj o slovenských brancoch. Začína sa veľký filmový sviatok

Film Až přijde válka je z produkcie HBO.

14. feb 2018 o 18:26 Miloš Ščepka

BERLÍN. „Nie je to náhoda, že témami mnohých filmov tohtoročného Berlinale sú príbehy umelcov a umelkýň, komédie i drámy,“ uviedol 68. ročník medzinárodného filmového festivalu v Berlíne jeho dlhoročný riaditeľ Dieter Kosslic. „Ak sa vec podarí, odchádzame z kina s novými obrazmi v mysli. Nemusíme hneď objaviť celý nový svet, stačí, keď sa dokážeme na veci pozrieť inak. Filmy nám tak pomáhajú zistiť kto sme, odkiaľ sme prišli – a kým by sme mohli byť, ak by sme mali tú možnosť.“

Hlavná festivalová prehliadka ponúka 24 snímok, z toho 19 súťažných. Medzi nimi animovaný Psí ostrov Wesa Andersona, vozičkársku drámu Gusa Van Santa Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot alebo mobilným telefónom nakrútený horor Stevena Soderbergha Unsane či rozporuplne očakávanú nórsku drámu Utøya 22. juli o šokujúcom zločine pravicového extrémistu Andersa Breivika.

Mimo súťaž hlavná prehliadka uvedie bulharský príbeh spoza polárneho kruhu Ága, kriminálny triler Josého Padilhu 7 Days in Entebbe či švajčiarsko-nemeckú nehranú esej o imigračnej kríze Eldorado v réžii Markusa Imhoofa. Súťažné filmy bude hodnotiť medzinárodná porota pod vedením nemeckého filmára Toma Tykwera.

Slovenskí branci v Berlíne

Špeciálna prehliadka Berlinale Special obsahuje dvanásť premiér noviniek známych filmárov. Medzi nimi aj slovensko-česko-rakúskeho Tlmočníka v réžii Martina Šulíka s Petrom Simonischekom a Jiřím Menzelom v hlavných úlohách. Festival pri tejto príležitosti 23. februára odovzdá Menzelovi čestnú cenu Berlinale Kamera.

Tlmočník. Titulnú postavu vo filme Martina Šulíka hrá Jiří Menzel. (zdroj: BERLINALE)

Zlatého medveďa za celoživotný prínos si preberie americký herec Willem Dafoe. Publikum si bude môcť pozrieť výber desiatich jeho najhodnotnejších filmov, medzi ktorými nemôže chýbať škandalózne Posledné pokušenie Krista.

Slovensko bude mať zastúpenie v súťaži krátkych filmov v rámci prehliadky pre deti a mládež Generation 14plus. Lenže v podobe koprodukčného srbsko-slovenského desaťminútového filmu srbských autorov Any Nedeljkovićovej a Nikola Majdaka Jr. s názvom Neputovanja.

Slovenská republika sa však predstaví aj inak. Sekciu celovečerných dokumentov prehliadky Panorama v piatok 16. februára otvorí svetová premiéra česko-chorvátskeho filmu z produkcie HBO Až přijde válka. Témou je paramilitantná extrémistická organizácia Slovenskí branci.

Festival nemeckých filmov

Prehliadka Panorama má na programe maďarskú snímku Genezis Árpáda Bogdána, gruzínske Horizonti, ukrajinské Koly padayut dereva, rumunskú Lemonadu ale aj americko-cypersko-britsko-ruský Profil v réžii slávneho Timura Bekmambetova.

Dvanásť svetových premiér nových nemeckých filmov ponúka prehliadka Perspektive a nemeckému filmu je venovaná i tradičná retrospektíva. Tentoraz sa zamerala na kinematografiu medzivojnovej Weimarskej republiky – diela Georga Wilhelma Pabsta, Urbana Gada, Leni Riefenstahlovej a ďalších.

Prehliadka novorekonštruovaných a reštaurovaných diel ocenených v minulosti na berlínskom festivale má názov Berlinale Classics a láka na snímky ako Moje XX. storočie Ildikó Enyediovej, Nebo nad Berlínom Wima Wendersa, Žeriavy tiahnu Michaila Kalatozova, Tókjó bošoku japonského majstra Jasudžira Ozu či Zlyhanie vylúčené Sidneyho Lumeta.

Počtom uvádzaných snímok, festivalových kín, hostí, akreditovaných účastníkov, ale i predaných vstupeniek najväčší sviatok filmového sveta potrvá do nedele 25. februára, no poroty oznámia svoje verdikty už o deň skôr.