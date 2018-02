Slováci vytvorili videoklip britskému spevákovi. Ich horor inšpiroval Dracula

Pozrite si krátky film k piesni Flush It Out, ktorý má šancu zaujať vo svete.

16. feb 2018 o 11:59 Marek Hudec

Záber z videoklipu Flush It Out od slovenských animátorov.(Zdroj: Marián Vredík, Jana Hirnerová)

BRATISLAVA. Vlny sa vrstvia, penia, v rozbúrenom mori sa k brehu blížia tmavé siluety. Vynášajú z vody truhlu a nakladajú ju do koča. Ten sa terigá tmavou nocou vyprahnutou krajinou, prichádza do chrámu na vrchole hory. Má podivného obyvateľa.

Nový videoklip slovenských animátorov k pesničke britského speváka Dana Rileyho Flush It Out pripomína slávny knižný horor Dracula. Síce v ňom upírov neuvidíte, no podobá sa prostredím a atmosférou, môžu to byť lesy východnej Európy.

Možno si čitatelia spomenú, že hrdina románu na ceste do Transylvánie stretával aj Slovákov.

Keď Marián Vredík krátky film pripravoval, dielo Brama Stokera práve čítal. Výsledok s mnohými pestrofarebnými surrealistickými obrazmi je medzinárodnou spoluprácou, a má teda šancu zaujať na festivaloch v zahraničí.

video //www.youtube.com/embed/7OAqy0tSUkQ

Odohráva sa v noci a má nadprirodzený príbeh

Pred troma rokmi mala slovenská kapela Čisté tvary ambiciózny plán. Na album Zem nás chce čistých dali jedenásť skladieb a chceli, aby každá v nasledujúcom období dostala vlastný videoklip od iného autora.