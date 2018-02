Disaster Artist: Jeden z najlepších filmov sezóny je o najhoršom filme všetkých čias

Na každom šialencovi niečo je.

16. feb 2018 o 12:15 Miloš Ščepka

Tommy Wiseau, muž bez talentu i bez filmárskeho vzdelania, ktorého pravá totožnosť zostala dodnes utajená, nakrútil v roku 2003 za milióny dolárov neznámeho pôvodu film The Room. Nepodarený. Zlý. Hrozný. Taký strašný, až sa stal kultovým a dokonca i ziskovým.

Greg Sestero, model a neveľmi nadaný herec, ktorý v The Room stvárnil jednu z hlavných postáv, o tom v roku 2013 napísal knihu The Disaster Artist: My Life Inside The Room, the Greatest Bad Movie Ever Made.

Herec, scenárista, režisér a producent James Franco podľa nej nakrútil film.

Získal Zlatý glóbus a je nominovaný na Oscara.

Neodolateľná presvedčivosť bláznov

V divokých rokoch deväťdesiatych sa v Bratislave objavil podozrivý podnikateľ, zahraničný Slovák. Sľuboval rozbehnúť veľkolepý časopis. Získal skvelých redaktorov, špičkových autorov, grafikov i fotografov. Tí všetci až po dlhšom čase zistili, že ide o šialenca, ktorý ich celý čas ťahá za nos, bez prostriedkov i bez skúseností fantazíruje o novom médiu.