Američania vytvorili erotickú pomôcku podľa oscarového favorita. Má veľký úspech

Herec Doug Jones je z toho zúfalý.

16. feb 2018 o 17:23 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Aký muž je sexy? Každé obdobie kinematografie prináša svoj vlastný kánon, ktorý producenti a režiséri viac-menej rešpektujú, keď nakrúcajú romantické filmy. Vďaka filmu Podoba vody, nominovaného na Oscara v trinástich kategóriách, sme sa však asi dostali do bodu, keď bude treba mnohé veci prehodnotiť.

Mexický režisér Guillermo del Toro vytvoril príbeh o nemej upratovačke, ktorá sa v čase studenej vojny zaľúbi do morského živočícha s nadprirodzenými schopnosťami, ktorú Spojené štáty plánujú použiť ako svoje nečakané eso v súťažení s Ruskom. Jej neprekáža, že nevie rozprávať, je šupinatý, divoký, prostý a na súši takmer úplne bezmocný. Vidí v ňom najčistejšiu a vzácnu bytosť a sníva pri ňom o zblížení. Aj o tom najintímnejšom.

Povedali by ste, že je to len rozprávka, spôsob, akým môže filmový tvorca zvýrazniť ideu, ktorú by rád divákom odovzdal. Ale nie. Zdá sa, že ženy sa s takýmto typom lásky dokážu stotožniť a dokážu na ňom stavať svoje sexuálne fantázie. Samotný režisér s tým asi vôbec nepočítal, pretože sa len bezradne prizerá, čo jeho film vyvolal v erotickom biznise.