Ukradnuté rukopisy prinesú viac smoly ako šťastia. Filmy v Berlíne ovládli spisovatelia

Prestížny festival mal zlé správy.

19. feb 2018 o 16:18 Miloš Ščepka

BERLÍN. Prešli štyri dni, a bábkový sci-fi film Wesa Andersona Ostrov psov zostáva najlepšie hodnoteným filmom na festivale Berlinale.. Sám autor priznal, že názov je slovná hračka: ak budete rýchlo opakovať originálny anglický titul Isle of Dogs, dostanete I love Dogs.

Anderson, sprevádzaný partičkou veselých dabingových hercov, medzi ktorými nechýbali Bryan Cranston, Bill Murray, Bob Balaban, Liev Schreiber, Greta Gerwig, Jeff Goldblum a Tilda Swinton, sa láskou k psom netají. A hoci im vo filme na spôsob bájky pripisuje ľudské vlastnosti, na skutočných psoch si cení predovšetkým to, že sa ako ľudia nesprávajú.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„Inšpiráciou boli diela dvoch japonských režisérov,“ priznal Anderson, „Akira Kurosawu a Hajao Mijazakiho.“ Obsadenie anglického znenia najlepšie charakterizoval Bill Murray: „Je to trochu ako videoklip We Are the World. Samé veľké filmové hlasy. Som šťastný, že ma k nim vybrali, hoci spievam iba refrén.“

video //www.youtube.com/embed/dt__kig8PVU

Víkend spisovateľov

Festivalová dramaturgia na prvý víkend pripravila sériu „literárnych“ filmov, snímok o spisovateľoch a či literárnych dielach. Otvoril ho nesúťažný celovečerný režijný debut britského herca Ruperta Everetta Šťastný princ (The Happy Prince) o posledných dňoch života Oscara Wildea (mimoriadne presvedčivý Colin Firth), ktorý po prepustení z väzenia za homosexualitu našiel útočisko vo Francúzsku, no bez rodiny, prostriedkov a len s párom verných priateľov živoril na okraji až do smutného konca.