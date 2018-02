Režisér filmu o Slovenských brancoch: Tí chlapci sú iní, ako si myslíme

Ukazuje, ako sa nebezpečná hra mení na politiku. Film o Slovensku je na Berlinale.

20. feb 2018 o 10:00 Miloš Ščepka

JAN GEBERT žije v Čechách. Len spoza hraníc pozoruje, čo sa deje na Slovensku, ale neušlo mu, ako sa u nás vytvorila paramilitantná organizácia Slovenskí branci. Nakrútil o tom dokument Až přijde válka. Bez hudby, sprievodného slova či vysvetliviek čiastočne časozberným spôsobom zobrazuje osobnostný vývin a premeny spoluzakladateľa Slovenských brancov Petra Švrčeka od jeho maturity po súčasnosť.

Film zaujme rovnako témou ako formou a do veľkej miery aj otvorenosťou. Tým, ako hlboko do intímnej sféry Švrček filmárov pustil.

Film zaradili do dokumentárnej sekcie prestížnej prehliadky Panorama. Priamo na pôde Berlinale sme sa o ňom rozprávali s jeho tvorcom .

Prečo si český filmár vyberie za tému svojho debutu práve Slovenských brancov?

„Pre mňa to nebola cudzia, zahraničná téma. Týkala sa ma už od začiatku tak, akoby sa to celé odohrávalo v Česku. Je výrazným prejavom toho, čo sa zhruba pred troma rokmi začalo diať v celej spoločnosti, celej Európe, ale aj v Británii či Spojených štátoch. Námet zaujal spoločnosť HBO a následne sa k projektu pridalo i Chorvátsko.“

To, že na filme sa nepodieľali slovenskí tvorcovia ani koproducenti, je váš zámer, alebo náhoda?

„Asi náhoda, pretože slovenskú účasť som nikdy nevylučoval. Pravdupovediac, tieto produkčné veci išli tak trochu mimo mňa.

Na druhej strane – nechcel som robiť film čisto o Slovensku, o slovenskom probléme, preto som sa zámerne vyhýbal zdôrazňovaniu slovenských reálií a skôr sa usiloval rozprávať príbeh o tom, ako relatívne malá skupina ľudí zviditeľňuje tendencie a procesy, odohrávajúce sa hlboko pod povrchom spoločnosti všade okolo nás, teda aj v Česku a Chorvátsku.

To, že na Slovensku sa sformovala takáto domobrana, neznamená, že by Slovensko malo väčší problém ako my v Čechách. Veď my predsa máme prezidenta, ktorý si myslí, hlása a robí presne to, čo Slovenskí branci. Vlastne v Čechách máme väčší problém ako vy.“

Režisér Jan Gebert. (zdroj: PRE SME - PAULÍNA ŠČEPKOVÁ)

Slovenskí branci, ako ich zobrazujete, majú ďaleko k bežným voličom a sympatizantom kotlebovcov. Slovenských brancov vedú a ich inštruktormi sú absolventi alebo poslucháči vysokých škôl, v jednom prípade dokonca samostatný vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied.