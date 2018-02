Si žena? Nechcem tvoje diela, lebo pôjdeš na materskú. Kampaň #metoo sa týka slovenského umenia

Slovenské výtvarníčky hovoria o tom, prečo sú sily medzi mužmi a ženami nevyrovnané.

23. feb 2018 o 10:40 Marek Hudec

BRATISLAVA. Keď koncom minulého roka kampaň #metoo odhalila mnohé prípady sexuálneho zneužívania a obťažovania, médiá sa zaoberali predovšetkým zákulisím Hollywoodu.

Neskôr sa pozornosť zamerala aj na svet hudby, ktorý je taktiež do veľkej miery ovládaný mužmi. Denník Guardian teraz upozornil, že pozrieť by sme sa mali aj na svet výtvarného umenia.

Začali sa množiť obvinenia zo znásilnenia zberateľmi, kurátormi a predajcami diel. „Nie sme prekvapené, keď sa stretnutie so zberateľmi zmení na sexuálny návrh. Zneužitie moci neprekvapuje,“ píše v otvorenom liste skupina umelkýň We Are Not Surprised.

Ako je to na Slovensku?

Ťahali za kratší koniec

Si žena? Tvoje diela si nekúpim. Čo sa stane, ak sa ti niečo privodí, porodíš päť detí, nebudeš mať čas tvoriť? Kúpa tvojho obrazu sa mi potom nezúročí.