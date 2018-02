Uvidíte všetko to, čo ste vo filme Únos nevideli. Je tu Spielbergov film The Post

V hlavných úlohách žiari Tom Hanks a Meryl Streep.

21. feb 2018 o 18:01 Kristína Kúdelová

Americký prezident Richard Nixon bol taký naivný, že sa svoje problémy pokúšal vyriešiť likvidáciou novinárov. Myslel si, že keď ich nebude púšťať do Bieleho domu, nemôžu o ňom napísať nič kritické. Nemôžu mu uškodiť.

O to väčšia bola jeho potupa, keď mu americké denníky dokázali, že s takou stratégiou nemá šancu. A najmä, že na ňu nemá právo.

Aj slovenským novinárom sa teraz veľmi dobre píše, že o tom vznikol film The Post: Aféra v Pentagone. Pretože Steven Spielberg nakrútil oslavnú báseň na novinársku profesiu, a má pravdu. Svätú pravdu.

Bolo to krásne, šlo o život

The Washington Post bolo na začiatku 70. rokov iba denníkom lokálneho významu. Vedenie vydavateľstva prevzala neskúsená dedička, nebolo jasné, v akom ekonomickom modeli sa môže udržať. No sebavedomý editor Ben Bradlee bol presvedčený, že aj malé noviny môžu dorásť do výšky New York Times. Nixon im v tom sám pomohol. Krásny príbeh to bol.