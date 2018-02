Predtým zháňal drogy a pracoval na ropnej veži. Kto je víťaz Brit Awards?

Raper Stormzy si prešiel búrlivou mladosťou. Jeho výhra je anomáliou.

22. feb 2018 o 13:35 Marek Hudec

LONDÝN. BRATISLAVA. Na ceremoniáloch hudobných cien to pôsobí ako anomália. Väčšinu cien večera si odniesli začínajúci umelci. Brit Awards za album vyhrávali v posledných rokoch Adele, Ed Sheeran, Arctic Monkeys a David Bowie.

Tak to bežne býva, ceny si rozdelia skúsení hudobníci, ktorých každý pozná.

Teraz to bolo iné. V stredu večer si najvyššiu poctu prebral mladý, 24-ročný raper Stormzy. Len pred rokom vydal debut Gang Signs and Prayers. Dve ďalšie ceny si odniesla začínajúca speváčka Dua Lipa.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



“ Kde sú peniaze za Greenfell? Mali by sme vám spáliť dom a uvidíme, ako sa s tým popasujete. „ Stormzy na Brit Awards Therese Mayovej

Raper Stormzy, vlastným menom Michael Omari, na seba upútal, keď vo vystúpení zaútočil na premiérku Theresu Mayovú. Pripomenul minuloročnú tragédiu - v lete v Londýne vyhorela bytovka Greenfell Tower. Stormzy si zjavne myslí, že vláda nedostatočne odškodnila obete.

„Kde sú peniaze za Greenfell?“ pýtal sa Mayovej. „Už ste na to zabudli. Mali by ste ísť do väzenia, zaplatiť škody. Mali by sme vám spáliť dom a uvidíme, ako sa s tým popasujete.“

Zobudím sa, idem zohnať drogy

Aj keď prvú nahrávku dokončil len pred rokom, na scéne nie je úplný začiatočník. Objavil sa už v ankete BBC Sound of v roku 2015, ktorá vyberá najzaujímavejších nováčikov.