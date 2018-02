Sveťo Korbel: Liberáli? Pripomínajú mi časy, keď bola jedna strana, jedna vláda

Gitarista Slobodnej Európy nechápe, že niektoré názory nie je možné u nás vysloviť.

Sveťo Korbel by nezakázal žiadny názor.

Rockerovi a punkerovi vyhovuje, ak mu spoločnosť ponúka veľa dôvodov na to, aby bol nahnevaný. Ale až tak? Ďakujem, neprosím si, hovorí SVEŤO KORBEL z kapely Slobodná Európa. "Ak by som mal byť kvôli tvorbe naštvaný, to radšej nebudem tvoriť," tvrdí v čase, keď oživuje kapelu Extip.

Jeho kamarát Koňýk zo Zóny A sa radikalizuje a velebí Kotlebu, liberálov považuje za fašistov z druhej strany a vraví, že ani kresťania nezastupujú jeho hodnoty. Slovensko označuje za mafiánsku guberniu a konštatuje, že ľudia, ktorí v nej žijú, šalejú.

Pred pár dňami zabili mladého novinára Jána Kuciaka. Čo táto správa s vami urobila? Ako vyhodnocujte, čo sa stalo?

„Je to smutné. Je to veľká tragédia. Pre rodinu, pozostalých, priateľov a kolegov, ktorí týchto dvoch mladých ľudí poznali. Zároveň sa to však týka každého z nás, nás, čo v tejto skorumpovanej mafiánskej gubernii žijeme. Nenachádzam slov. Ján Kuciak stúpal na otlaky osobám, ktorých Smer tak rád označuje za svojich ľudí, je teda viac ako pravdepodobné, že tieto vraždy súvisia práve s jeho investigatívnou činnosťou. Každý prízorný človek si môže poskladať ďalšiu časť mozaiky o stave tejto krajiny.“

Mnohým takáto vražda pripomína začiatok 90. rokov alebo Rusko.

„Presne. Už by bolo na čase to zmeniť. Dúfam, že sa po najbližších voľbách sa už neobjavia také charaktery, v úvodzovkách, ktoré opäť pomôžu zlegalizovať toto zlo.“

Vy dnes patríte medzi tých ľudí, čo sú na Facebooku pozitívni. Nevyužívate ho ako aktivistickú platformu, nehádate sa tam, nešírite zlú náladu. To je cielené?