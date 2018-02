O láske a strate píše od detstva. Oscara by mala dostať pesnička z telefónu

26. feb 2018 o 15:50 Marek Hudec

Bola to najsmutnejšia scéna filmu. Zdalo sa, že príbeh skončil, na plátne už bežali záverečné titulky. Inokedy sa pri nich už odchádza z kina.

Dráma Daj mi svoje meno však išla proti pravidlám a nechala svojho hrdinu, mladíka Elia precítiť bolesť zo svojej prvej lásky v dlhom zábere. Bola v ňom len jeho tvár osvietená plameňom z kozuba. Rodina ho volá na večeru, no on sa nevie pohnúť z miesta. Hĺbku hereckého sóla Timothéeho Chameleta dopĺňala nenápadne gradujúca skladba.

Jej autorom je jeden z najoriginálnejších súčasnejších pesničkárov Sufjan Stevens. Pre film Daj mi svoje meno napísal dve nové melódie. Za jednu z nich by si v nedeľu v noci zaslúžil vyhrať Oscara za najlepšiu pôvodnú pieseň.

Aké sú zvyšné skladby nominované na Oscara? Zhodnotili sme ich.

This is Me (Najväčší šoumen)

Oscara za najlepšiu pesničku zvykne často dostať tá, ktorá získala silnú odozvu verejnosti a dokáže dobre vystihnúť silný motív filmu.

Minulý rok bodovala dvojica tvorcov Benj Pasek a Justin Paul. Napísali melancholickú trpkú baladu City of Stars do muzikálu La La Land o nenaplnenej láske. Tento rok sa však natoľko nevyznamenali. Keby vyhrali s novinkou This is Me, bolo by to prekvapenie.