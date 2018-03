Nahrávky Amy Winehousovej boli po jej smrti zničené. Jedna však unikla

Na youtube nájdete pesničku, ktorou sa snažila zaujať nahrávacie spoločnosti.

28. feb 2018 o 15:36 Marek Hudec

LONDÝN. BRATISLAVA. Rapera Tupaca Shakura zastrelili pred 22 rokmi. Nahral päť štúdiových albumov, no ešte viac sa jeho tvorbe darilo po smrti. Hudobné vydavateľstvo Interscope z jeho pozostalosti vydalo sedem ďalších albumov, desať kompilácií, dva albumy remixov, jeden soundtrack a DVD s jeho koncertmi. Zdá sa vám to morbídne?

Nie je to pritom nič nové. Spoločnosti sa snažia na svojich hudobníkoch čo najviac zarobiť a keď zomrú, môžu s ich talentom narábať voľne. Výnimkou bol prípad Amy Winehousovej.

Zomrela v roku 2011 a jej vydavateľstvo Universal po jej pohrebe vydalo len jeden ďalší album Lioness: Hidden Treasures. Verejnosť ho dobre neprijala a šéf spoločnosti David Joseph potom urobil tvrdé rozhodnutie. Jej ďalšie nedokončené pesničky, demo verzie, zničil.

„Bolo to správne, morálne rozhodnutie,“ hovoril Joseph pre magazín Billboard.

Teraz sa však na internete predsa len objavila jedna nová nahrávka Winehousovej hlasu. Má na nej len sedemnásť rokov a nahral ju londýnsky producent Gil Cang. Hudobnú stopu sprístupnil pre všetkých zadarmo na youtube.

video //www.youtube.com/embed/YZrtSdRS3cs

Legenda na nej spieva pieseň My Own Way, ktorú Cang zložil so škótskym skladateľom Jamesom McMillanom. Chceli ňou upútať pozornosť nahrávacích spoločností, predtým než si Winehousovej talent všimli. Zmluvu s veľkým vydavateľstvom uzavrela v roku 2003.

„Písali sme mnoho popových pesničiek pre mnohých začínajúcich umelcov,“ hovoril Cang pre Camden New Journal. „Bolo to katastrofálne obdobie pre popkultúru. Vznikalo mnoho príšerných dievčenských a chlapčenských skupín a my sme sa z nich snažili niečo vykresať. Amy nás navštívila, otvorila ústa a vyrazila nám dych.“